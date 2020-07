200 personas con coronavirus no podrán votar el 12J

Unas 200 personas enfermas de Covid-19 en Euskadi no podrán acudir a votar este domingo en las elecciones del País Vasco. La consejera de Salud, Nekane Murga, lo ha anunciado este viernes tras haber aprobado el Gobierno Vasco una orden en la que se establece "que las personas con infección activa por coronavirus, es decir, con PCR positiva en 14 días previos o con sintomatología desde que tuvieron esta prueba positiva no no pueden acudir a actividades presenciales fuera de su lugar de aislamiento", según ha dicho este viernes la consejera de Salud, Nekane Murga. Tampoco pueden acudir a despositar el voto el 12J las personas a las que el departamento de Salud les hay indicado una PCR y que estén pendientes de su resultado. Sí podrán hacerlo, en cambio, el colectivo de 500 personas que se encuentra en aislamiento pero con PCR negativa, si continúan sin síntomas. Para ello recibirán un SMS este sábado en el que se les informa de los requisitos para poder depositar el voto, entre ellos, deberán salir de casa únicamente para votar y regresar a su domicilio, portando en todo momento mascarilla quirúrgica y en una frecuencia horaria en la que haya menos afluencia de personas en el colegio electoral.

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha explicado que la ley electoral no permite aplazar el voto de las personas que no puedan acudir a votar el 12J y que no lo hayan hecho previamente mediante el voto por correo o el voto delegado certificado por notario," puesto que la ley no lo contempla".

