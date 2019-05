191 propuestas sobre la "actualidad más inmediata" incluyen los Cursos de Verano de la UPV en San Sebastián.

La edición XXXVIII de los Cursos de Verano de la UPV/EHU arranca el 30 de mayo en el Palacio Miramar de San Sebastián con 191 propuestas presenciales muy vinculadas a la "actualidad más inmediata" , como espacio de encuentro y reflexión para dar respuesta a los retos de la sociedad. El vicerrector del Campus de la UPV de Gipuzkoa, Roberto Iñiguez, ha señalado algunos de los temas que se van a tratar en esta edición como el futuro de la Unión Europea, el Brexit, la salud, el feminismo o el cambio climático, entre otros, en consonancia con los debates sociales que existen en la actualidad y que se completarán hasta septiembre con actividades abiertas, exposiciones o cursos on line.

Por su parte, la directora de los Cursos de Verano, Itziar Alkorta, ha desgranado algunas de las propuestas. A diez días de las elecciones europeas, llenas de interrograntes sobre el futuro de la Unión Europea y del peso que puedan alcanzar las fuerzas que quieren acabar con ella, los cursos plantearán este tema crucial a través del diálogo que van a protagonizar dos consumados especialistas como son Joseph. H.H. Weiler, profesor de la New York University y Armin Von Bogdandy, director del Max PLanck Institute for Comparitive Public Law and International Law de Heidelberg. Además Ieanor Sharpston, la primera mujer nombrada por el Reino Unido abogada general en el Tribunal de Justicia de la Unión, aportará su visión sobre las consecuencias del Brexit y el especialista Francisco Aldecoa, dirigirá otro curso sobre la composición del nuevo Europarlamento y la correlación de fuerzas surgida con la irrupción de los nuevos populismos.

El debate sobre "los derechos de las personas al final de la vida" también tendrá su reflejo en otro curso en el que el Ararteko reunirá a un nutrido grupo de expertos de la medicina paliativa, psicología, derecho o bioética o "la preocupación medioambiental y el cambio climático" que se desarrollará a través de 18 cursos que abordarán este problema. Por lo demás los cursos de verano se moverán este año por 20 localidades gracias al programa "Uik Ibiltariak", que llegará este año por primera vez a Beasain, Bergara, Pasai San Pedro, Getxo, Leioa, Lekeitio, Busturia, Elizondo o Hendaia, entre otras localidades. La inauguración oficial será el 19 de junio en el Palacio Miramar, el escritor Ramón Saizarbitoria será este año protagonista en una de las actividades abiertas a los ciudadanos y Harkaitz Cano dirigirá una perfomance en la que participará una tatuadora.