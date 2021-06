134 hosteleros guipuzcoanos reclaman 16 millones por pérdidas por el Estado de Alarma

Más de un centenar de hosteleros guipuzcoanos han presentado reclamaciones patrimoniales al Estado por una cuantía de 16 millones de euros para compensar las "pérdidas y daños" durante el primer estado de alarma decretado por el Gobierno, que se extendió del 14 de marzo al 18 de junio de 2020. Se abre hora la vía administrativa, durante seis meses, para que la Administración estime o no las reclamaciones y si esta vía no diera resultado, los hosteleros no descartan acudir a los tribunales y presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo.



Las demandas se han presentado individualmente ante la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría de Hacienda, perteneciente al Ministerio que dirige María Jesús Montero, que cuenta con un plazo de seis meses para resolver los recursos. Uno de los argumentos en los que basan su petición es que la ley que regula el estado de alarma establece el derecho que tienen a recibir una indemnización quienes se hayan visto perjudicados por esa medida excepcional, ha explicado Marcos.



Uno de los afectados, David Vega, propietario del bar restaurante Baluarte de San Sebastián, ha asegurado este viernes que han seguido este procedimiento "por pura desesperación" ante la falta de subvenciones importantes para el sector, pues ha dicho que éstas no han superado los 4.000 euros y los ERTE, "que han sido de gran ayuda", están enfocados al mantenimiento del empleo.



La reclamación meda es de 128.912 euros, aunque oscilan entre los 3.000 euros las de cuantía más baja y el millón de euros, en el caso de algunos hoteles. El 60 % de los establecimientos son de San Sebastián y el resto se reparte por municipios del territorio.