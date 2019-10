118 días de paros en las residencias de Gipuzkoa

Bajo el lema "Cuidemos a quienes nos cuidan", las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa han finalizado hoy la nueva tanda de 30 días de huelga con una marcha que ha concluido frente a la Diputación. El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha reivindicado que la huelga es el único camino y que las trabajadoras no van a dar ni un paso atrás tras los 118 días de paros que llevan. Lakuntza ha acusado al lehendakari de ser el portavoz de la patronal al afirmar que "no tienen voluntad de acuerdo" y asegura que el lehendakari, Iñigo Urkullu, al igual que otros dirigentes de la Diputación están muy lejos de los problemas de la gente y de conocer que en este sector "se reparte comida podrida, se racionan los pañales y no hay más de quince minutos para levantar, asear y dar de desayunar a un usuario", según ha dicho este viernes el secretario general de ELA, que ha concluido afirmando que "ése es el modelo que estamos denunciando".

El sindicato ELA ha reiterado sus críticas a la Diputación de Gipuzkoa por "negar y sabotear" los acuerdos y ha censurado que prefiera amortizar deuda, 95 millones de euros, con los bancos en lugar de atender las necesidades de los guipuzcoanos, a través de un acuerdo para las residencias de mayores, cuyo coste para la institución foral ha cifrado en 10 millones de euros. Las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa decidirán la próxima semana en asamblea las nuevas movilizaciones, entre las que no se descarta la huelga indefinida.