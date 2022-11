1.100 mujeres ejercen la prostitución en Euskadi y son explotadas

La Ertzaintza calcula que en Euskadi hay cerca de 1.100 mujeres ejerciendo la prostitución en aproximadamente 120 lugares diferentes, y "la inmensa mayoría" son "víctimas invisibles" de tramas de explotación sexual, un delito difícil de perseguir.

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha expuesto en Bilbao en la jornada "Nuevos retos ante la trata y la explotación sexual", organizada por la Ertzaintza, la dificultad de combatir esas situaciones porque las víctimas "suelen desconfiar de la policía fruto de la experiencia en sus países de origen", dado que una importante mayoría son extranjeras.

Además, "a menudo son víctimas del chantaje, amenaza y extorsión para mantener su actividad en silencio" y por ello, la Ertzaintza trabaja como en su búsqueda en clubes, pisos, locales, pabellones, polígonos, vía pública o chalés, publicitados o no, para establecer "una conexión discreta pero activa y permanente" con ellas, porque son víctimas de extrema vulnerabilidad.

La ONU calcula que cada año llegan a Europa más de 70.000 mujeres de todo el mundo víctimas de las redes de trata.

Desde el año 2010, la Ertzaintza ha realizado 31 investigaciones en relación con la trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual. Se ha detenido o investigado a 72 personas y se ha liberado a 65 víctimas, de las que 63 eran mujeres y 2 hombres.

Entre las víctimas, las nacionalidades son diversas, pero la mayoría de las mujeres liberadas en investigaciones recientes proceden de Colombia, Nicaragua y Nigeria.

El testimonio de una víctima





En esa jornada, una víctima que logró salir de una situación de ese tipo ha contado cómo unos familiares la engañaron, chantajearon y retuvieron en Bizkaia para explotarla como prostituta.

Kelly nació en 1992 en Brasil y desde que tenía 15 años su tía, que ejercía la prostitución en Bizkaia, le presionaba para que viajara a España asegurándole que con esa actividad podía ganar mucho dinero. Ella decidió estudiar una carrera universitaria pero al terminar y no encontrar trabajo, accedió a la propuesta de su tía que le prometió hacerse cargo de su billete de avión y de su alojamiento, y le dijo que la cuidaría.

Sin embargo, al poco de llegar a Portugalete, su tía le dijo que debía abonar la deuda de esos gastos y, cuando Kelly quiso regresar a Brasil, le obligó a quedarse y a prostituirse. Fue sometida a continuos cambios de ciudad para evitar ser localizada por la policía y que los clientes la conocieran, y no tenía control sobre el dinero que ganaba ya que debía entregárselo a su tía.

"Llega un momento en el que no puedes más; estaba totalmente desesperada, hundida; no era yo, no tenía nada de dinero", ha relatado. Les pidió entonces "un poco del dinero para poder empezar una nueva vida, y le dijeron "que no iba a ver nada de nada" porque aún les debía los gastos de su manutención, viajes y alojamiento.

"No tenía ninguna salida", ha denunciado. Entonces, unos agentes de la Ertzaintza en Vitoria le entregaron una tarjeta con un número de teléfono y "afortunadamente pude guardarlo antes de que mi tía rompiera la tarjeta" y así, finalmente logró escapar de esa trama de trata de explotación sexual y "de "las garras" de sus tíos.

Ante este tipo delictivo tan complejo, la Ertzaintza ha tratado de profundizar en las circunstancias en que se produce, para tratar de plantear nuevas herramientas y procedimientos que ayuden a combatirlo de un modo más eficiente.