Fernando de Haro, desde la sede del PSE: "El ambientazo es fantástico; están encantados"

Fernando de Haro, codirector de 'La Tarde', desde la sede del PSE, cuenta que allí se está viviendo una auténtica fiesta. "Patxi López tiene una sonrisa de oreja a oreja. El ambientazo es fantástico. Ellos son la llave y ellos pueden pactar con un PNV que ha ganado las elecciones, están encantados".

De Haro, además, le cuenta a Expósito que ya ha ido Andueza. "Se saludan, se golpean y están encantados. Lo de Patxi López es muy significativo. Para Sánchez, este resultado es estupendo. Están encantados de la vida y no tienen que hacer un esfuerzo por explicar por qué pactan con el PNV y no tienen que pactar (o no) con Bildu".