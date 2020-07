Schlichting, sobre las elecciones vascas: “¿Qué moderación supone el PNV, que pacta con Bildu?”

“Triunfo de la moderación. Ese podría ser el titular sobre Galicia y el País Vasco en estas elecciones de este domingo 12 de julio. Porque eso es lo que piensa el electorado. Tú me dirás: ¿Qué moderación supone el PNV, que pacta con Bildu, que compadrea con los proetarras? Bueno, te estoy hablando de la percepción del electorado, que es el que tiene la clave. Y, ¿cómo se plantean estas elecciones? Pues que tanto Urkullu en el País Vasco como Feijóo en Galicia son identificados con un centro moderado y se han beneficiado de la gestión del coronavirus. Dos candidatos con la misma edad, que se presentan desde el 2012 simultáneamente, con elecciones en el mismo día en ambas circunscripciones y con el mismo éxito, porque los dos van en cabeza y están en el gobierno desde el año 2012.

Vamos a ver un poquito parte por parte. En el caso de Galicia, mayoría absoluta del Partido Popular con un éxito arrollador tras la gestión del COVID-19. Los 41 escaños que tiene Feijóo no solo se van a revalidar sino que podrían convertirse en 42 y hasta 43, según las encuestas. Ni Vox ni Podemos aspiran a nada en esta circunscripción. No van a significar gran cosa. Y en segundo y tercer lugar quedarían el PSOE y el BNG cabeceando. No cabe dejar de lado la posibilidad de que el BNGfuese por delante del Partido Socialista Gallego.

Nos vamos al País Vasco. Va a a ganar Urkullu, pero no de forma tan larga y tan generosa como Feijóo en Galicia. Tendrá que gobernar en coalición, que será seguramente con el Partido Socialista de Euskadi y con Bildu, que van en segundo y tercer lugar. Bildu, por delante del PSE. Podemos no puede aspirar a nada en esta circunscripción y Vox tampoco. Hay alguna encuesta que les da un escaño, pero la cosa está muy dudosa. Por el contrario, es curioso que la caída de Podemos ha beneficiado a Bildu, que debería escarmentar con esta iniciativa. Y, en definitiva, nos encontramos con una continuidad en las dos autonomías.”