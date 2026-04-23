Yuri Berchiche vuelve a los entrenamientos y alivia la tensión en el Athletic

Buenas noticias para el Athletic Club. El jugador Yuri Berchiche ha entrenado este jueves con aparente normalidad junto al resto de sus compañeros. Esta sesión se produce tras la indisposición que sufrió el pasado martes en el partido contra Osasuna, cuando a falta de un cuarto de hora para el final, se arrodilló en el césped con la mano en el pecho y tuvo que ser sustituido.

El técnico, Ernesto Valverde, explicó la situación tras el encuentro para tranquilizar a la afición. "Ahora está tranquilo y está bien. Ha habido un momento en el que le costaba respirar, se ha asustado y nos hemos asustado también. Pero luego ha entrado y se ha tranquilizado. Le han hecho pruebas y está bien", detalló el entrenador.

Ha habido un momento en el que le costaba respirar, se ha asustado y nos hemos asustado también" Ernesto Valverde

Laporte es duda, Yeray y Prados vuelven al grupo

En la sesión de este jueves en Lezama también se han ejercitado con el grupo Yeray Álvarez, quien finalizó el último partido con fuertes calambres debido a su largo periodo de inactividad, y Beñat Prados. El centrocampista afronta la recta final de la recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió en septiembre.

La principal incógnita para el próximo partido es Aymeric Laporte. El central ha trabajado al margen del grupo por una "sobrecarga en el isquio", según aclaró Valverde, por lo que su disponibilidad para el encuentro del sábado en el Metropolitano está en duda.

Bajas seguras para el Metropolitano

De cara al encuentro contra el Atlético de Madrid, las bajas seguras en la plantilla rojiblanca son las de Prados y Jauregizar, este último por la expulsión por doble amonestación en el partido ante el conjunto navarro.

La plantilla del Athletic Club realizará su último entrenamiento este viernes a las 18:00 horas, justo después de la rueda de prensa que ofrecerá Ernesto Valverde a las 17:00 horas para analizar el partido.