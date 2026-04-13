San Mamés estalla: la afición del Athletic muestra su hartazgo ante la crisis del equipo

La alarma sigue encendida en el Athletic Club. La derrota encajada en San Mamés frente al Villarreal ha soliviantado a una buena parte de la afición, que expresó con claridad su descontento. La pitada dedicada a los futbolistas al descanso, notable aunque no clamorosa, castigó el 0-2 tras un error garrafal de Iñigo Lekue y reflejó el hartazgo de unos seguidores a los que la temporada se les está haciendo eterna.

El enfado de la grada fue más allá, y en varias ocasiones se escuchó el grito de "Athletic, échale huevos", una reclamación de actitud a los jugadores. Sin embargo, la entrega es de lo poco rescatable del equipo de Ernesto Valverde, ya que el problema no parece ser de sudor, sino de juego.

Una solidez perdida

Las constantes lesiones y la alarmante baja forma de futbolistas determinantes explican en parte la inusual fragilidad de un Athletic que ha perdido su característica solidez. Los datos son claros: los rojiblancos han perdido prácticamente la mitad de los partidos que han disputado esta temporada (22 de 45) y encadenan 16 jornadas de liga recibiendo al menos un gol.

Athletic Valverde en San Mames

A esto se suma que solo los colistas, Oviedo y Levante, presentan una peor diferencia de goles. Ni la buena actuación en la Liga de Campeones ni alcanzar las semifinales de Copa, donde cayeron ante la Real Sociedad, han conseguido aplacar los ánimos de una afición que se mueve entre el enojo y la resignación.

Valverde y el pulso de la grada

El ambiente tampoco ha sido muy bueno en el campo Ernesto Valverde

El propio Ernesto Valverde reconoció la situación que puedes escuchar en el programa 'Deportes Cope en Bilbao'. "El ambiente tampoco ha sido muy bueno en el campo. En el fútbol siempre pasa lo mismo: tienes que ganar. Si no ganas, a la gente no le gusta, aquí y en todas partes", asumió el técnico.

El entrenador encara sus últimos partidos en el momento más delicado de sus diez años en el banquillo de San Mamés. Le quedan siete encuentros para tratar de enderezar una temporada que prometía ser ilusionante, pero cuya deriva se ha vuelto muy preocupante.

La asistencia también se resiente

Otro dato que evidencia el descontento es la asistencia. Las 42.981 personas que acudieron al estadio suponen la segunda peor entrada de las tres últimas temporadas, solo por detrás de la visita del Cádiz en septiembre de 2023, en un partido disputado un sábado a las 14.00 horas.

Con el descenso a seis puntos y todavía a cuatro de la cifra de 42 puntos fijada por el presidente Jon Uriarte, la tabla dice que Europa sigue al alcance. Sin embargo, la próxima cita en San Mamés contra Osasuna será clave para medir la capacidad de respuesta de un equipo obligado a reaccionar no solo con carácter, sino, sobre todo, con fútbol.