Zubieta ya piensa en Copa

Nada mejor después de una derrota que comenzar el recorrido hacia la siguiente victoria. Ese es el espíritu que salpica las sesiones de entrenamiento en Zubieta cada vez que el zurrón no se trae los tres puntos del Reale Arena. Cuando arrancan las semanas los titulares tienen el privilegio de retirarse antes. El cuerpo técnico txuriurdin no permite economizar gotas de sudor. El esfuerzo es condición. Lógicamente, las lesiones conceden derecho de fuga. Sin ir más lejos, en el entrenamiento de esta mañana no participaron con el grupo Martin Odegaard y Mikel Merino, ambos aquejados de molestias físicas. El navarro, con gripe; y el noruego, con problemas en la rodilla derecha. Tampoco estuvieron presentes los lesionados con parte médico publicado: Illarramendi, Elustondo, Zurutuza y Monreal. El lateral navarro, con una lesión de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha, no estará seguro en Ceuta, y es duda para retomar el campeonato de Liga en campo del Betis.