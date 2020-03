Toni Ruiz: “Después de este parón será obligado tener una pretemporada”

Toni Ruiz, preparador físico del Eibar, asegura que, una vez concluya la actual alerta sanitaria y las plantillas puedan volver a los entrenamientos, “será obligado tener una pretemporada”.

En declaraciones a los medios oficiales del Club, Toni Ruiz destaca que “cuando nos vamos de vacaciones un mes o mes y pico, los jugadores llevan un plan de trabajo para hacer en la calle, en gimnasios o en espacios mucho más amplios que las casas y necesitamos cinco o seis semanas de pretemporada para volver a llegar al primer partido de competición en el mejor estado de forma posible”.

“No sabemos cuánto tiempo vamos a estar parados y los jugadores van a estar entrenando en el salón de su casa o el que tenga más posibilidades lo va a hacer en un espacio más abierto, pero nunca va a ser igual que cuando entrenamos en grupo”.

“Hay una incertidumbre absoluta, no se sabe. Se está hablando que igual serían dos partidos semanales y eso supondría un riesgo alto de lesiones. Uno casi no quiere ni pensar en cómo vamos a hacer la planificación una vez nos den permiso para entrenar con el grupo, ni el tiempo que vamos a tener”.

La plantilla del Eibar tenía programado descanso hasta ayer martes, día en el que, tras la suspensión de entrenamientos, hubo una videoconferencia con la participación de los jugadores, miembros del cuerpo técnico, el cuerpo médico, readaptadores y nutricionista para facilitar el plan de trabajo y las pautas a seguir.

“Va a ser un trabajo individual en casa, según los medios que tengan. Ayer dispusimos la posibilidad de mandarles material y se va a mandar una bicicleta estática a cada jugador para que pueda hacer un trabajo de cardio en casa, así como el material que ha solicitado cada uno en función de sus necesidades”.

“Va a ser un trabajo para que, cuando vengan a entrenar, vengan en las mejores condiciones posibles, que nunca van a ser buenas. Nunca va a sustituir al trabajo de un equipo de fútbol, que es jugar al fútbol, competir y entrenar un montón de aspectos. Lo único que vamos a intentar es que vengan en las mejores condiciones posibles. Que no vengan con mucho peso, que no vengan con un periodo de un parón absoluto de no hacer nada”.

Quienes hayan estado o estén lesionados tendrán un plan de trabajo específico “y al cuerpo médico y a los readaptadores a su entera disposición”.

Mientras dure esta situación, se repetirán las videoconferencias todos los martes “para saber cómo les está yendo el trabajo” y reevaluar las pautas a seguir.

“También les hemos dado la posibilidad de que en el día a día nos vayan comentando las inquietudes que tengan o cómo les va el trabajo o el feedback que cada uno nos quiera mandar”.

Además del plan de trabajo físico, los jugadores han recibido recomendaciones en otros ámbitos como la nutrición. “Quizás éste pueda ser uno de los puntos más complicados de llevar. Es muy difícil estar en casa todo el día y no ir a la cocina, te entre un poco de ansiedad y querer coger algo de comida, normalmente dulce, para paliar un poco la situación”.

“La situación es complicada y todos vamos a tener momentos de ansiedad o agobio. Les vamos a prestar ayuda, que entre ellos se reúnan por videoconferencia, que compartan con nosotros cualquier inquietud o duda que tengan”.

Toni Ruiz he enviado un mensaje final: “Tenemos que cumplir con quedarnos en casa, es una situación de alarma social en todo el mundo y lo único que nos queda es quedarnos en casa, esperar que esto pase pronto y que no se lleve muchas cosas por delante”.