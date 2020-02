Sánchez Martínez pitará en Anduva

José María Sánchez Martínez será el encargado de impartir justicia en Anduva. El trencilla murciano tendrá la responsabilidad de arbitrar el próximo miércoles 4 de marzo el duelo entre la Real Sociedad y el Club Deportivo Mirandés. Nada menos que el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. A la Real no es que le haya ido muy bien con este colegiado, ya le ha pitado doce partidos y solo ha conseguido ganar tres. Tampoco deja de ser curioso que no hace mucho, fue señalado por la crítica después de una mala actuación en el Betis – Barça, donde no señaló un claro penalti a Leo Messi. De chequear las imágenes en el VAR se responsabilizará Alejandro Hernández Hernández.