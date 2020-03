La Real Sociedad mantiene el entrenamiento del martes

Teniendo en cuenta el enorme ejemplo que ejerce sobre la sociedad, la excusa de acudir al trabajo, aunque sea «a puerta cerrada», para mantener la sesiones colectivas, no se sostiene. Más que nada porque las empresas están ejerciendo turnos mínimos para evitar la propagación del contagio. La propia Real Sociedad ha emitido un comunicado anunciando que sus oficinas y tiendas permanecerán cerradas «como consecuencia del estado de alarma». Y las instalaciones de Zubieta ya solo se abrirían para el primer equipo.

Iñigo Urkullu ha activado el estado de emergencia sanitaria remarcando la prohibición (ya no recomendación) de realizar prácticas deportivas grupales. De igual manera, detalló que se podrá sancionar a toda persona que no guarde un metro y medio de distancia con otra. «Todavía no hemos pasado lo peor», detalló.

La ley vasca de Gestión de Emergencias faculta al jefe del Ejecutivo autonómico para tomar medidas como confinar a la población en sus casas; evacuar pueblos, restringir la entrada a zonas de peligro; asumir el control de servicios privados; prohibir actividades…

Desde el pasado viernes la RFEF recomienda a los clubes suspender todos los entrenamientos colectivos durante el parón por la pandemia de coronavirus, sugiriendo como alternativa la programación de entrenamientos individuales.

«Suspendan todos los entrenamientos colectivos y preparen planes de entrenamiento individual para sus futbolistas, así como que todos los jugadores sigan escrupulosamente las indicaciones sanitarias y gubernativas».

A falta de la comparecencia del Presidente del Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros, la Real Sociedad sigue manteniendo activa la fecha del próximo martes para retomar los entrenamientos «a puerta cerrada». Todo esto mientras la mayoría de la sociedad guipuzcoana trata de cumplir a raja tabla las ordenanzas del Gobierno Vasco.