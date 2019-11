Nuevo césped y calor en las gradas

Césped híbrido

Nada mejor que la crítica de los pesos pesados del vestuario txuriurdin para que la directiva se ponga a funcionar y decida instalar un nuevo manto sobre el terreno de juego. Imanol Alguacil, comentó tras el empate ante el Leganés: «el estado del campo no nos ha beneficiado nada. No nos hemos atrevido a hacer los pases de otros días, no nos hemos encontrado cómodos”. Mikel Merino le siguió en zona mixta remarcando que "había barro en algunas zonas del campo, y a cada pisada es difícil porque hay riesgo de resbalón y lesión, y esa inseguridad es un hándicap importante para nosotros. Esperemos que se solucione porque estando bien el campo, nos va a dar muchos puntos”.

Estás bombas de profundidad dirigidas a lo más alto de la pirámide jerárquica del club ha provocado que el derbi guipuzcoano luzca un nuevo y remozado césped híbrido. Pero la planta noble de la Real Sociedad no las tiene todas consigo. Las inclemencias meteorológicas previstas para el sábado, con agua jarreando durante el encuentro, tienen en vilo a la directiva.

Tifo contra el racismo en las gradas

Otro de los focos de atención estará en la grada. La afición de la Real Sociedad no quiere pasar de puntillas por lo que sufrió Alexander Isak el pasado 15 de noviembre en Rumanía: El delantero sueco fue víctima gritos e insultos racistas en el Estadio Nacional de Bucarest.

Este jueves la Real ha emitido un comunicado anunciando lo siguiente:

En repulsa a lo acontecido hace dos semanas en Rumanía con nuestro jugador, Alex Isak, y con la firme convicción por crear una sociedad más sana, respetuosa y con los valores acordes a nuestro tiempo, el sábado desplegaremos un tifo contra el racismo durante el partido frente a la SD Eibar. La pancarta, de 20x30 metros, se desplegará en el minuto 19, coincidiendo con el dorsal de Isak.

En una sociedad cada vez más plural y en un mundo del deporte cada vez más universal e inclusivo no caben actitudes propias de tiempos pasados. Hagamos un mundo mejor entre todos. #StopRacism

Altas y bajas a golpe de jueves

David Zurutuza se perderá el derbi guipuzcoano debido a una tendinopatía en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Otro que tampoco podrá estar será Asier Illarramendi, que continúa tratando de ver la luz al final del túnel en su proceso de readaptación al trabajo de grupo.

En las filas eibarresas no estará seguro Arbilla, sancionado por acumulación de amonestaciones, y Sergio Álvarez, lesionado. Los que sí llegan son Cote y Diop, a los que Mendilibar vio esta mañana en condiciones de jugar el partido del sábado en el Reale Arena de San Sebastián.