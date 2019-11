Mendilibar: "Trataremos de jugar en campo contrario, obstaculizar al máximo posible su fútbol".

José Luis Mendilibar compareció esta mañana ante los medios y dejó claro que encara el derbi guipuzcoano con las ideas muy claras en cuanto a juego: “Trataremos de jugar en campo contrario, obstaculizar al máximo posible su fútbol, que va a ser querer salir jugando desde atrás pero con la flecha mirando a nuestra portería, buscando la espalda de nuestra defensa”. Y es que la metodología y las intenciones no suelen variar en el técnico de Zaldivar, para él su equipo juega "siempre igual... Contra el Alavés perdimos 0-2 pero sacamos centros, rematamos, algunos más que otros... Este es el quinto año que llevamos aquí y esta es nuestra idea de fútbol. A veces nos cuesta más porque ha habido cambios en el equipo”. La obsesión por ahogar a los donostiarras se incrementa cuando apuntilla “si el rival juega cómodo, mal lo tenemos nosotros. Eso quiere decir que nos van a llegar y con peligro. Si somos capaces de apretarles bien y echar la defensa para atrás cuando hay que echarla yo creo que vamos a hacer un buen partido y vamos a tener nuestras opciones para ganar”.

Para un técnico de fútbol con tanta experiencia el fútbol moderno a perdido bastante romanticismo,y sobre todo los derbis en los que prácticamente dos cuadrillas se enfrentaban representando a clubes vascos. “Hace muchos años en los derbis había muchos jugadores de la zona en los dos equipos y cada vez hay menos, vienen jugadores de todos los lados. El sentimiento del derbi no es tanto, porque has venido de fuera y no lo has vivido. Pero todo el mundo habrá jugado un derbi que lo ha vivido y lo ha sentido”.

También se ha referido al rival, considera que los fichajes que ha hecho la Real Sociedad le han dado "un plus que no tenía. Este año tiene la velocidad que no tenía otros años. Y la gente que estaba, a partir de la velocidad de estos, alargan más el campo, antes mareaban más la perdiz”. Mendilibar ve a una Real mucho más afilada en las intenciones porque "con la gente que han traído le han dado un toque de velocidad a su juego, y si no han perdido el toque, que no lo han hecho, dificulta mucho más la labor del rival. Al final no sólo es tener el balón en campo propio... Si uno de los que más pases hace es el mediapunta del equipo ahí sí que están más cerca de tu área y te crean más dificultades. La Real es eso hoy en día”.

También ha personalizado en una de las sensaciones del campeonato, el noruego Martin Odegaard, de quien señaló que es ese enganche que cuando les cuesta salir jugando baja un poco más. Es buen futbolista, técnicamente bueno y sabe cuando conducir, cuando dividir, cuando pasar de primeras, cuando aprovechar la velocidad... Es una pieza fundamental para ellos”.

Al Eibar no le van muy bien las cosas en cuanto a resultados, peor su entrenador ha querido relajar el ambiente comentando que "se exige lo que podemos dar. A mí cuando la gente dice que se da el 110% es imposible, impossiblo, ¿no?. Será el cien, terminarás ahí. Y si das el noventa igual es de puñetera madre también. Lo jodido es que des el veinte. Eso lo decía mi amigo Manix (actual entrenador del Atlético Baleares). Tenemos que dar lo que podemos dar, que igual estamos para dar el 90%, pues eso es lo que tenemos dar... Tenemos que terminar el partido con la conciencia tranquila”.

Por último, y teniendo en cuenta que cada vez cuentan menos los fichajes de este año señaló "es verdad que nuestros fichajes no están jugando. Es verdad que yo pensaba que se iban a adaptar más rápido. Sé que soy un entrenador que pide cosas diferentes y que en algunos puestos no son fáciles. Una vez que se adaptan todos están contentos. Pero sí que es verdad que ahora algunos están con dudas, y don dudas es difícil jugar”.