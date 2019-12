Mendilibar siempre positivo

Cuatro derrotas consecutivas, once goles en contra, Orellana y Diop sancionados para jugar en San Mamés, Enrich de nuevo señalado por fiscalía, Ramis con un año más, no hay donde aparcar cerca de Ipurua y el otro día no tenían leche de avena en el bar de al lado… Que la vida son dificultadas que hay que superar lo sabe hasta el que asó la manteca. Ahora bien, encontrar el camino de salida ya es más complicado. Pese a ello, han brotado como tulipanes en octubre los motivadores de ocasión.

El Eibar tiene desde hace años a un patrón que les guía como nadie, José Luis Mendilibar. Un entrenador de discurso directo y exigente que, nada más consumarse la derrota ante el Getafe, se camufló de coaching y espetó, «hemos perdido cuatro partidos, pero todavía no estamos en descenso». Toma ya. En otros tiempos habría reventado el pitido radiofónico de los tacos, ese que se utiliza para censurar las palabras claras y rotundas.

Y es que los armeros pierden pero tienen ocasiones, y hasta el VAR se empeña en anularles goles. Son un equipo de firma, con identidad. No engañan a nadie: defensa adelantada y pin, pan, pun. Lo que ocurre es que tras dieciséis fechas disputadas la pelota no quiere entrar en el arco contrario e igual va a haber que ir pensando en guardar la ropa.