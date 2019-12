Eibar (Gipuzkoa), 13 dic (EFE).- El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha reconocido en la previa del duelo vasco ante el Athletic Club que el equipo armero tiene "bajas importantes", pero cree que si, con los de siempre han estado "mal", tal vez con los nuevos funcione "mejor".

Mendilibar, quien ha comparecido este viernes ante la prensa, ha dicho que el Athletic en San Mamés es un equipo "muy difícil", pero cree que es más importante "pensar en uno mismo" porque es "la propia cabeza" la que puede hacer a sus jugadores "salir del mal momento".

"No digo que salgamos a dominar, pero que no nos dominen", ha advertido Mendilibar, quien también ha reconocido que a su equipo le cuesta ganar "incluso sin bajas", a pesar de lo cual sus hombres deben ser "atrevidos" y no estar mirando al Athletic. "De perdidos, al río", ha sentenciado.

Ha dicho conocer el "peligro" del Athletic, pero cree que los suyos no deben centrarse "sólo en eso", sino en pensar que el Eibar también "puede hacer mucho daño".

Tras recalcar que es "importante tener confianza en uno mismo y en el compañero que está al lado", Mendilibar ha recalcado que, "pese a que habrá jugadores que no han jugado mucho juntos", todos ellos "entrenan todos los días unos con los otros".

Por este motivo, ha pedido a su equipo "competir hasta el último minuto", algo que, como ha reconocido, "no se está haciendo bien" tras perder cuatro partidos consecutivos.

Mendilibar se ha mostrado confiado además en que no resulte "un problema" para los menos habituales jugar un partido tan importante para el Eibar de cara a la clasificación.