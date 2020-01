Mendilibar: "Si pensamos que va a ser fácil nos van a dar un susto"

Mendilibar ofreció una conferencia de prensa antes de jugar en la segunda ronda de la Copa Real. Se enfrentarán a Cacereño el domingo (Príncipe Felipe, 12:00). El entrenador de brazos dijo: "Si creemos que será un juego fácil, nos llevarán accidentalmente".

Según Zaldibar, “tienen un buen equipo. Vimos dos o tres juegos. Sabemos cómo juegan y estamos listos para enfrentarlo. Estarán llenos de emoción, jugando en su campo, frente a su gente. Creo que el campo estará lleno y no será fácil ".

El entrenador de armamento dijo que deben aprender de lo que sucedió contra SD Logroñes. “Sabemos lo que sucedió en la primera mitad contra Logroñes. No lo hicimos bien. Por lo tanto, si no estamos enfocados en el campo, será un juego difícil ”. El entrenador dijo: "Es un equipo de tercer nivel, pero han pasado dos playoffs". Uno de los alumnos de primer grado siempre está fuera y tenemos que tener cuidado de no hacerlo ”.

Finalmente, dijo Mendilibar, "los partidos de copa son buenos para aquellos que tienen unos minutos". Además, los jugadores de la filial también participarán en el tratamiento de las cancelaciones que tenemos ”.