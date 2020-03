Mendilibar confía en aprovechar "la bola extra" del partido aplazado

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha superado el disgusto de la derrota en la anterior jornada ante el Mallorca y este lunes se mostró confiado en que su equipo aproveche la "bola extra" de su partido aplazado frente a la Real Sociedad, que se disputará este martes.

Mendilibar, en su habitual comparecencia ante los medios, señaló que si su equipo consigue imponerse a la Real "lo del fin de semana habrá quedado olvidado".

El técnico de Zaldibar, preocupado por disputar dos partidos en tan corto espacio de tiempo, afirmó que su plantilla, "por el estilo de juego", se ve obligada a hacer "muchos esfuerzos para poder jugar cada tres días", motivo por el que habrá varios cambios con respecto al equipo que perdió ante el Mallorca, posiblemente "la mitad" del once.

Con el descenso a sólo dos puntos, Mendilibar valora que su equipo dependa de sí mismo y no espera a una Real especialmente generosa. "Los que tenemos que librar la categoría somos nosotros, nadie nos va a regalar nada", señaló.

Destacó algunas virtudes de la Real, en la que, a juicio de Mendilibar, "es igual que juegue uno u otro" porque no se notan las diferencias y resaltó que el conjunto donostiarra puede jugar con "varios estilos, sacando el balón desde atrás, que es lo habitual, o de otra forma".

Lamentó que en el último partido de liga sus jugadores no exhibieran su mejor virtud, la de aprovechar los balones centrados al área, y recordó que "de once remates, sólo tres fueron a portería", lo que no ocurrió en su anterior compromiso ante el Levante, en el que "hubo más acierto".

Pincha aquí para escuchar la rueda de prensa completa de José Luis Mendilíbar