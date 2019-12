Asoma la tercera jornada del Campeonato de Parejas. La noticia es el regreso de Jon Mariezkurrena dos meses desués de superar varias molestias en las manos y una rotura de fibras en el tren inferior. Su último partido lo disputó en Salvatierra el 8 de octubre. Todo comenzará mañana viernes en el Beotibar de Tolosa con un interesante Bengoetxea VI-Mariezkurrena II contra Artola-Imaz (17.00 h, ETB1). Para el sábado en el Frontón Bizkaia de Bilbao, Olaizola II-Urrutikoetxea/Laso-Albisu (17.45 h); y en el Labrit de Pamplona, Ezkurdia-Martija/Jaka-Zabaleta (17.45 h, ETB 1). El domingo en el Astelena de Eibar, Irribarria/Rezusta/AltunaIII-Ladis Galarza.

Altuna todavía no ha puntuado

De los favoritos, el que peor ha comenzado es Jokin Altuna, que todaviá no ha puntuado formado dupla con Ladis Galarza. Pero el amezketarra no se arruga y mantiene la calma “creo que no tengo ninguna presión”. Sabe que todavía quedan duras jornadas y muchas pelotas por golpear, “Galarza y yo nos estamos conociendo como pareja. Ladis ha respondido bien en Amezketa y si damos trabajo a los rivales los puntos llegarán. Estoy con ganas”.