Juan Luis Larrea es un donostiarra en paz, “la relación que tengo con la RFEF en este momento es buena, a mí me ganó Rubiales en buena lid y ahí está trabajando por el fútbol. Pero seguramente nosotros lo habríamos hecho diferente”. Pasa los días entre largas caminatas matinales y sus dos nietos, los he le ha da su hijo y exfutboista Gorka Larrea. Es un hombre feliz.

El actual presiente de la Federación Gipuzcoana de Fútbol ha recibido el mensaje de Iker Casillas. “Se ha puesto en contacto conmigo porque ha mandado un mensaje a todos los presidentes de las federaciones indicando que se presentaba, pero yo no voy con nadie, no tengo voto”.

Todo el fútbol internacional asistió sorprendido al anuncio del excampeón del mundo cuando anunció que dejaba la portería del Oporto para presentarse a la candidatura de la RFEF, pero para Larrea no fue una sorpresa: “No me ha sorprendido. Iker Casillas mostraba curiosidad y siempre ha tenido inquietudes directivas en la rama federativa. Hemos tenido conversaciones y en tertulia postpartido siempre mostraba cierta inquietud en ese sentido”.

"Iker lo tiene muy difífil"

Pero la carrera por el preciado sillón que actualmente ostenta Rubiales no será fácil, “es muy difícil”, repite el expresidente, “pero Iker es un figura, campeón del mundo, un mítico jugador de la selección y eso ayuda siembre; pero bueno, tal y como está la estructura y como está por estamentos montada la asamblea es muy difícil”.

Y es que la estructura de la RFEF es un laberinto complejo que siempre ha otorgado la victoria a aquel que ha sabido ir puerta por puerta buscando votos entre árbitros, territoriales, jugadores... Según explica Juan Luis Larrea “jugadores me parece que votan 11 profesionales, en total serán de 28 a 30. Votos son 140 (139 y el del presidente) y se está pretendiendo en ampliar a 5 más, me parece que quieren meter 5 votos fijos: 3 clubes que no han bajado nunca a Segunda (Real Madrid, Barça y Athletic) y luego quieren meter una disciplina nueva que es el fútbol playa con un entrenador y un jugador”.

El punto inicial de Iker Casillas, su principal músculo de partida es el aval que le dan jugadores que han marcado historia en nuestro fútbol. “Iker va más por la línea de AFE, del jugador. La presentación la ha hecho rodeado de jugadores”, detalla Larrea, al que le desea “mucha suerte en su objetivo”.

Sin duda es un cargo para el que hay que tener un corazón fuerte, y Juan Luis, que lo ha soportado en pleno terremoto con la salida de Ángel María Villar lo tiene claro: “Sin duda, todos los días hay un algo en la RFEF. Te despiertas y a ver qué pasa hoy. Es muy dinámico el puesto, siempre tienes algo”.

Contrario al actual funcionamiento del VAR

La charla con Juan Luis Larrea en DCG giró también en torno al excelente rendimiento de la Real Sociedad y al polémico VAR. “La autorización del VAR la firmé yo, pero nuestra idea hubiera sido diferente”, espeta el dirigente guipuzcoano. “Yo quiero que el árbitro esté en el campo y que el del VAR no sea un árbitro en activo. Esa era la idea. Me gustaría que hubiera un grupo de árbitros o exarbitros recientes preparados y trabajando con el VAR de manera exclusiva. Pero no que al día siguiente esté en el VAR y al siguiente en el campo. Cuidado con ese compadreo. Y el tema de informadores... no sé, teníamos otra idea”, concluye.

Escucha aquí el programa completo con Juan Luis Larrea como invitado especial en DCG