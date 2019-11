Imanol Alguacil: «El Eibar somete a todos los rivales».

Imanol Algucil sabe bien que su colega José Luis Mendilibar tiene un plan, ahogar el juego de la Real Sociedad. «Someten a todos los rivales. No hay un rival al que el Eibar no somenta. Es una continuidad bárbara cuando está en plan devastador. Todos los equiops lo sufren. Los números no engañan: es el equipo que más centra». Imanol no está de acuerdo «con los que dicen que el Eibar no juega bien».

También se ha referido al nuevo césped híbrido instlado con premura para jugar el derbi guipuzcoano. «Es primordial, tenerlo en buen estado es básico para nosotros. Tal y como jugamos es importante que el césped esté bien», apuntilló. «Las sensaciones de los jugadores esta mañana han sido buenas. Esperemos que aguante. Todavía no está en su mejor momento».