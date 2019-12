Igor Zubeldia: "Aunque fallemos, mira donde estamos. Una de las claves es el estilo de juego".

Uno de los futbolistas con más pases acertados de la Liga cometió un error en el derbi guipuzcoano que le costó el empate a la Real Sociedad. “¿Qué pasó? No hay más que ver el partido. Al final hago un error grave que viene el gol, y de aquí en adelante seguimos jugando y bien, por lo menos ganamos el partido”. Pero no esperen por su parte un paso atrás, “aunque fallemos, al final mira donde estamos. Una de las claves por las que estamos ahí arriba es por el estilo de juego. Vamos a insistir de aquí en adelante también”. Estamos ante un líder pulido y fabricado en Zubieta, "podría venirme abajo, pero yo pensé que tenía que seguir adelante y olvidar el error. Creo que tuve personalidad durante todo el partido”.

Se trata de una decisión táctica que ha calado en el vestuario, e Igor es pieza clave, “es una posición en la que si pierdes un balón te pueden hacer gol, pero si te sale bien también lo puedes hacer tú”. Y a un muchacho de estas hechuras no le hacen falta ni arropadores profesionales ni palmadas en la espalda, "soy bastante maduro para que alguien me diga algo. Lo único que me dijeron es que tenía que seguir y ya está. Nada más en especial”. Sobre los abucheos y el debate que se ha generado sobre la salida combinada de balón el centrocampista de Azkoitia comentó, "a algunos le va a gustar, a otros no. Tenemos las ideas clara y vamos a insistir en ello”.

Puestos Champions League

Ambición, exigencia, humildad, respeto... Entre esta marea de valores crecen los potros de Zubieta. Les cuesta sonreir a mandíbula batiente y expresar la alegría que suponre abrir el periódico y verse cuarto, pero se siente. “Nos iluisiona. Todos sabemos que estamos haciendo una gran temporada, estamos a un gran nivel. Todavía queda muchísimo...Hablar no se habla, pero se nota en el ambiente. Sabemos que estamos a un gran nivel”.

Valladolid

El próximo rival será el Valladolid y en Pucela. A bote pronto partido incómodo, y seguro que así será. Pero la Real no pierde en Zorrilla desde hace 16 años. Igor Zubeldia espera "un partido duro" en el que hay que "insistir" en lo que se está haciendo para ir "a por ellos". Ve a los de Sergio González Soriano como "un rival difícil que aprieta arriba. Van a intentar que fallemos en la salida de balón”.