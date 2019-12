La hora de Pardo

Puede que Rubén Pardo defienda en unos meses el escudo del rival, que no enemigo. Puede. Y en estos tiempos de sangre caliente sólo la mera sospecha de fuga determina para él jarabe de grada como castigo. Fue la receta que eligió el Athletic de Bilbao para tratar el caso Remiro. He aquí la importancia del cómo, del surco que dejas. La Real decidió limitar los servicios del centrocampista riojano a los entrenamientos de Zubieta, pero hoy puede volver a sentir el oficio en Palencia. Si no es así, sonará a ojo por ojo y diente por diente. Poca clase.

Rubén Pardo fue captado con 12 años de los campos de Rincón de Soto para crecer y madurar en Zubieta. Desde entonces ha completado 193 partidos oficiales con la elástica del primer equipo txuri urdin. Palabras mayores. El 1 de enero podrá negociar libremente con cualquier club, pero presentir que lo ha hecho ya con el eterno rival mantiene con la guardia alta a los que han sufrido más golpes bajos con los de la capital del Botxo.

Es una evidencia que la sentencia para apartarlo de la rutina competitiva llegó desde la cúpula de la dirección de fútbol, porque con Imanol Alguacil tomando decisiones sin ataduras jugó 14 de los últimos 21 partidos del campeonato regular, nueve de ellos como titular con mando en plaza. Pero llegó el verano, intervino la ordenanza suprema y le dieron el peto de los olvidados. Ni las previas le incluyen hoy en el once inicial. Su meta, jugar unos minutos ante el Becerril, cuarto por la cola en Tercera División. Ni tanto ni tan poco.