El Eibar no levanta cabeza, y no será porque su entrenador no agita el árbol. Desde cambio de dibujo táctico hasta baile de nombres en las alineaciones iniciales. El partido del próximo domingo en Ipurua ante el Getafe se presenta tenso, quizá por ello José Luis Mendilibar, nada más salir goleado del derbi guipuzcoano, comentó que se debe tener «tranquilidad». Para sujetar esa solicitud al aficionado sustentó el argumento en la clasificación, «todavía estamos por encima del descenso». El equipo armero ocupa la 16ª plaza en la Liga, solo a dos puntos de los puestos de descenso. En la nave entra agua y todo el mundo los sabe, hasta el propio técnico de Zaldivar, «no estamos bien».

La única baja por lesión será la de Sergio Álvarez, y la buena noticia es que vuelve después de cumplir sanción uno de los futbolistas más en forma del conjunto armero, Anaitz Arbilla. Durante la sesión de trabajo de esta mañana en Ipurua se pudo ver a De Blasis formando como extremo derecho. Pruebas al margen, Óscar Imedio comentó en Deportes COPE Gipuzkoa que «no se esperan cambios significativos en el equipo titular, si acaso alguna modificación puntual».