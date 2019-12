El Eibar no está para copas

Después de cinco jornadas sin ganar las apreturas del campeonato regular dejan el torneo del KO en un segundo plano. «Tenemos muchos lesionados, pero jugarán siete del primer equipo y tres del filial para no romper la norma», se justifica el técnico de Zaldivar.

A Mendilibar no le convence demasiado el revolucionario formato diseñado por la RFEF. “Me hubiese gustado que el sorteo fuese limpio, a mi lo sucio no me gusta. Todo lo que sea maniobrado y con la mano de alguien, no me gusta. En Inglaterra es sorteo puro, se reparte lo que sacas y listo”.

Y es que los armeros no están para copas, y Mendilibar menos. El próximo viernes abren el fuego de la décimo octava jornada de Liga recibiendo al nuevo Eibar, el Granada, en el Estadio Municipal de Ipurua. Así que tener que remangarse entre semana en Las Gaunas no es plato de buen gusto. «La semana es corta y no tenemos tiempo para preparar ni para recuperar, pero tenemos que ganar para clasificarnos y llegar con la cabeza tranquila el viernes».

LISTA DE CONVOCADOS

Dmitrovic, Yoel, Tejero, Correa, Bigas, Cubero, Ekhi, Escalante, Expósito, Atienza, Marí, Orellana, De Blasis, Inui, Kike García, Charles, Sergi Enrich y Quique González. Se quedan fura por decisión técnica Ramis, Paulo, Arbilla, Cote, Diop y Pedro León. Están lesionados Sergio Álvarez y Esteban Burgos.