El Eibar dona cerca de 7.000 euros a los afectados por el derribo de Arragueta

Si algo carácteriza al Eibar es su empeño por cuidar los valores que representa el club. Nada más entrar en Ipurua lo primero que lees es una frase que reza another football is possible, otro fútbol es posible. Posiblemente lo de serigrafiarlo en inglés suene a postureo, pero sus acciones no lo son. La última, por ejemplo, tiene que ver con los afectados por el derribo de un edificio de viviendas en la calle Arragüeta hace dos semanas. La sociedad armera donará un total de 6.893,98 euros.

El suceso tuvo lugar el pasado 13 de noviembre, después de que en la noche anterior se derrumbara parte de uno de los muros del número 15 de la calle Arragüeta, lo que, a día de hoy, se considera como causa probable del derrumbe parcial del edificio. El derribo ha afectado a 39 vecinos, de los cuales 19 habitaban en el citado edificio y los 20 restantes en el colindante, número 17, y que permanecen fuera de sus viviendas realojados en diferentes emplazamientos.

Según informa el Eibar en su página web, la entidad armera entregará la cantidad recaudada al Ayuntamiento de Eibar para colaborar en la resolución de este problema. De la cantidad que se entregará, 6.315 euros corresponden a la cantidad entregada directamente por el club (un euro por cada asistente al partido de ayer en Ipurua) y los 578,98 restantes a la Fila 0, materializada en unas urnas colocadas en las diferentes puertas de Ipurua y también con donativos recibidos a través de la página web. En esta iniciativa, el Eibar ha contado con la colaboración de la Federación Internacional de Peñas del club y de Cartonajes Eibar, que ha aportado las urnas.