El Depor no quiso a Modibo Sagnan

La Real Sociedad buscó minutos en A Coruña para la apuesta de la dirección de fútbol, Modibo Sagnan (20 años). Pero el Deportivo descartó al zaguero francomalí por considerarlo inmaduro para su proyecto deportivo. No ha hecho falta mucho tiempo para confirmar que la decisión de los técnicos gallegos tampoco fue muy acertada. Fuentes de la entidad txuriurdin aseguran a este medio que desde septiembre no hay contacto con la entidad herculina.

Una apuesta valiente

Fueron casi 5 millones los que invirtió la entidad txuriurdin para «adelantarse al mercado» e incorporar a un jugador que solo disputó en los últimos dos años 11 partidos con el Lens en al segunda división francesa. Su incorporación generó polémica entre una parte de los aficionados porque se consideró un bloqueo a la evolución de canteranos como Jon Pacheco, internacional Sub-19 con la selección española.

Modibo no da el nivel

Las convocatorias del actual curso futbolístico han demostrado que el zaguero francomalí todavía no da el nivel para participar de manera regular en los desafíos del primer equipo. Así que la planta noble de la Real Sociedad capea el temporal como puede y se aferra a los informes de la unidad de reclutamiento. Los aciertos de Isak, Odegaard o Merino dotan de aval suficiente a la dirección de fútbol. Con todo, la cesión de Modibo Sagnan a otro club no está descartada. Eso sí, no será en el Depor.