Barrenetxea se gana a Imanol

Una bicicleta municipal, un chándal del equipo y una mochila. Así cazamos a Ander Barrenetxea después de un partido en el que la Real Sociedad descansó tranquila con su gol. Victora 2-1 ante un rocoso Getafe. Fue la temporada pasada. La cantera salvó al club de un fracaso estrepitoso. “Sólo lo imprevisto salió bien en la Real”, sensacional frase de Jesús Mari Zamora en Deportes COPE Gipuzkoa para resumir el curso futbolístico. Y ahora, con ese pedaleo humilde y silencioso, el hijo de Azu Muguruza lo ha vuelto a hacer: Sentar y anular a Adnan Januzaj. “Es la competencia la que lo deja fuera”, explica Imanol para justificar la ausencia del belga en las dos últimas dos convocatorias. Para el técnico oriotarra, firme a la hora de confiar en el canterano, “Ander se ha ganado el sitio con buenas actuaciones”. Janzuaj llegó del Manchester United con vitola de estrella, pero no para Imanol, que se mostró contundente cuando hace unos meses dijo "¡Qué no, qué no! ¡Que para mí no es ninunguna estrella! Entiendo que tenga una etiqueta de estrella, no sé dónde...".

La sensación de vacío es tan intensa en Janu que ha ordenado a su representante, Dirk De Vries, moverse en el mercado invernal para que le busque minutos. La Eurocopa se le esfuma entre partidos de Fornai, juego de consolas al que es muy aficionado. Sabe mejor que nadie que Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, no contará con él si no tiene una participación activa en la segunda vuelta. Según su agente, hay dos clubes del Calcio interesados en su intermitente capacidad de desequilibrio, Roma y Milan. Las negociaciones están abiertas, la pelota está en el tejado de la Real, que en su día pagó por él 8 millones de euros. Según hemos podido saber, el extremo no dejará el club txuriurdin por menos de 10 millones de euros, y la opción de cesión con opción de compra que se sospecha planteará su De Vries, no será bien recibida por la directiva donostiarra. Januzaj, que cumplirá 25 años el próximo 5 de febrero, tiene contrato con la Real hasta 2022 con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros.