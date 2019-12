Arberola Rojas acertó

La jugada más polémica del fin de semana la protagonizaron el pasado sábado en el Reale Arena dos centrales internacionales, Diego Llorente y Gerard Piqué. Los dos futbolistas se sujetan de la camiseta dentro del área txuri urdin y Arberola Rojas, árbitro del encuentro, decide no pitar nada. El Fútbol Club Barcelona, molesto por la no intervención del VAR, anunció que presentará una queja formal al presidente de la RFEF, a lo que la Real Sociedad respondió en las redes sociales con un recordatorio de injusticias sufridas por el club txuri urdin en partidos contra los blaugranas.

https://twitter.com/RealSociedad/status/1206198627791757312

Pero por más que se repasen las reglas del juego redactadas por The International Board Associaton Board (IFAB) no hay un solo párrafo donde se recoja de manera específica qué debe hacer un árbitro cuando dos futbolistas se sujetan simultáneamente. Sí hay un apartado específico, separado del tradicional punto 12 (Faltas e incorrecciones) en el que «se recuerda a los árbitros que deben intervenir con rapidez para tratar con firmeza la infracción de sujetar al adversario». Conviene insistir en la circunstancia de que se sujetan los dos futbolistas. Árbitro, asistentes y VAR deciden no sancionar nada.

Lo más próximo a la decisión de los jueces del partido lo encontramos en unas recomendaciones que la FIFA hizo en temporada anteriores, donde en dos puntos concretos se pone de manifiesto el acierto de Arberola Rojas. En el primero se explica que «para que una infracción sea considerada falta… debe ser cometida por UN jugador», no por dos al mismo tiempo. Y en el segundo se detallan los castigos recogiendo que «no se tomará ninguna sanción disciplinaria en otras situaciones de sujetar al adversario», es decir, en todas las que no quedan recogidas expresamente.

https://twitter.com/MarcoASande/status/1206329204041822208

En un vídeo de los compañeros de Movistar se aprecia como Diego Llorente se dirige a Gerard Piqué instantes después de la acción para recrimilarle que fue él quien le agarró priemero.

https://twitter.com/i/status/1206347640411213824