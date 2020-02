55-62 | Delteco Gipuzkoa dinamita la historia de la Copa Princesa

El guion perfecto para un Delteco Gipuzkoa Basket que conquistaba el primer título copero de su historia en una noche en la que Johnny Dee brilló como MVP de la Final.

Carramimbre Valladolid vs DeltecoGipuzkoa (55-62)

Sabían que tenían que hacer el partido perfecto para poder imponerse a un Carramimbre Valladolid arropado por cerca de 5.000 espectadores y así fue. Los de Marcelo Nicola se agarraron al plan de partido a la perfección para poder completar una noche histórica en la que levantar un título con el que reforzar su candidatura a todo en la Liga LEB Oro.



Los primeros nervios y el empuje de Dee pasan factura al Carramimbre (11-17)

Habían coincidido ambos técnicos en las horas previas en la idea de que los tiradores podrían ser determinantes en el desarrollo de la final y así decidieron ratificarlo ambos sobre el parqué entregando a Frank Bartley y Johnny Dee los primeros lanzamientos de la noche. En ellos recaía la responsabilidad de manera equitativa pero no así la fortuna ya que, en esas primeras acciones, tan sólo el exterior visitante lograba sentirse cómodo de cara al aro. Así lograron los donostiarras un primer parcial con el que inquietar por primera vez a un Hugo López que se veía obligado aparar el encuentro de manera prematura (0-8). Hasta 3'30” tuvieron que pasar para que los locales anotaran sus primeros puntos, esta vez sí, a cargo de un Frank Bartley que abría la lata desde el exterior pero, para entonces, el plantel visitante se encontraba ya en vuelta rápida. Especialmente de la mano de un Dee que anotaba incluso desde 7 metros para no desaprovechar el trabajo de sus compañeros en el rebote (5-15). Tan sólo un último aliento final de los vallisoletanos pudo reducir las diferencias al término de un primer cuarto en el que el plan de partido delos visitantes comenzaba a dar sus frutos (11-17).

La inercia de Dee no puede con el primer conato de remontada (18-13)

Estaba obligado a dar un golpe de autoridad el Carramimbre Valladolid para poder recuperar el mando de partido,pero las cosas no terminaron de mejorar para sus intereses en el comienzo del segundo cuarto. Con el equipo impreciso en los pases y el rebote como asignatura pendiente, el GBC supo aprovechar cada error del rival para castigar con canasta. Una lectura que ningún otro jugador supo ver mejor que Mikel Úriz quien, con dos canastas consecutivas, lograba recuperar la decena (11-21). Los minutos pasaban y ambos técnicos introducían en pista las primeras rotaciones de la noche, un baile que permitía al Delteco GBC mantener el nivel competitivo pero que comenzaba a ayudar a los de casa a dar con la tecla. Le costaba a los pívots, alejado de los aros ante la sólida defensa vasca, pero no así a los exteriores. Así llegaron cinco puntos consecutivos de color carmesí y, con ellos, el primer tiempo muerto de Marcelo Nicola… ¡y poco después el segundo! Porque Carramimbre había sido capaz de volver al partido apenas unos instantesantes del descanso de la mano de Seydoy Aboubacar (29-30).

Delteco Gipuzkoa tira de oficio para acercarse al triunfo (10-20)

Parecía que el Carramimbre Valladolid podía dar un auténtico golpe de efecto al partido a tenor de sus últimos minutos de la primera parte e incluso llegaron a tener bola los de casa para haberse puesto por primera vez por delante pero esta no entró y las cosas comenzaron a complicarse para sus intereses. Y es que el parcial de 1-9 favorable a su rival impulsó sobremanera a un Delteco Gipuzkoa que comenzaba a ver las cosas mucho más claras. Hasta tal punto que el tiempo muerto de Hugo López no pudo enfriar a un rival que sacaba petróleo con su defensa zonal(33-46). Y más aún cuando Johnny Dee seguía intimidando en un ataque en el que sus puntos seguían siendo el mejor complemento a los rebotes de Rozitis y Kawara (39-50).

La inercia ganadora entrega el título al Delteco Gipuzkoa (16-12)

Las cosas se complicaban para sus intereses y el reloj no ayudaba lo más mínimo a que el Carramimbre encontrara la calma. Llegaba el momento más complicado de la noche para el cuadro castellano-leonés y la afición supo responder elevando sus ánimos a la búsqueda de la remontada. Hasta tal punto, que Jubril Adekoya encontró las fuerzas necesarias para poder anotar un triple desde la esquina con el que meterse de nuevo en partido (53-55). Las gradas soñaban con la remontada pero en el momento más decisivo del partido, la fortuna no acompañó a los vallisoletanos y Delteco no falló a la hora de imponer su inercia para poder cerrar un triunfo histórico en una noche para el recuerdo (55-62).