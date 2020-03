Yuri asume que se pueda pensar en dar por finalizada la temporada

Los jugadores del Athletic siguen combinando sus rutinas de trabajo físico y de ocio, durante su confinamiento, con otras actividades como las comparecencias públicas virtuales ante periodistas y aficionados. Hoy le ha tocado el turno a Yuri Berchiche, artífice de la clasificación del equipo de Gaizka Garitano para la final de la Copa. Una cita marcada en rojo en el calendario del equipo bilbaíno pero cuya celebración sigue en el aire debido a la persistente amenaza del coronavirus. Una circunstancia que ya ha obligado a la Federación Española de Fútbol y a la Liga de Fútbol Profesional a suspender sine die todas las competiciones futbolísticas organizadas por ambas instituciones.

Preguntado al respecto, Yuri ha recordado que el fútbol no es lo más importante y que lo primero es dar solución a la crisis sanitaria que se viene padeciendo a raíz de la propagación del COVID-19. Por ello entiende que se pueda estar planteando dar por concluida la presente temporada. “Si se tiene que parar el fútbol que se pare”, zanja Berchiche. No obstante reconoce su deseo de que no se llegue a ese extremo ya que “significaría que las cosas no están yendo bien”.

Al hilo de esa esperanza el lateral rojiblanco confiesa que de momento no quiere plantearse la opción de no poder disputar finalmente la final de la Copa ante la Real Sociedad. “Sería injusto no poder jugar la final después del esfuerzo realizado”, lamenta. Tratando de mantener el optimista prefiere pensar en la inmensa alegría que supondría ganar el título de Copa, con toda la afición celebrándolo en las gradas y por las calles de Bilbao. Yuri advierte que ese triunfo sería “más importante” que los cuatro títulos que logró vistiendo la camiseta del PSG.

Solidaridad económica

En otro orden de cosas, el futbolista guipuzcoano asume también que puede llegar el momento en que el Club solicite a los jugadores un esfuerzo económico, que podría plasmarse en forma de renuncia a alguna de sus mensualidades o de donaciones solidarias. Está convencido de que si eso llega a suceder todo el vestuario estará “dispuesto a tender la mano”.

Respecto a la cuarentena y confinamiento que, como el resto de la población, está obligado a mantener, Berchiche considera que lo fundamental es “tener unas rutinas para no volverte loco durante este encierro”. En su caso esas costumbre incluyen dos tandas de entrenamiento físico al día; carrera en la cinta por la mañana y tabla de ejercicios por la tarde.