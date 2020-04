Villalibre: “Ansiamos reencontrarnos con la afición pero ahora toca cuidarse”

El Athletic lleva un mes y medio alejado de su afición. El último partido de los rojiblancos en San Mamés tuvo lugar el uno de marzo. Ese día, con el Villarreal como rival, los de Garitano pusieron fin a una racha de diez jornadas de liga sin ganar. Lo hicieron gracias a un gol de Raul García, que anotó de penalti el único tanto del partido. La paralización de las competiciones deportivas a causa de la pandemia de coronavirus ha impedido que equipo e hinchada se vuelvan a citar en La Catedral. Un reencuentro ansiado por el vestuario rojiblanco.

Me encantaría parecerme a Aduriz. Es mi referente porque es un delantero muy completo. Se mueve muy bien y es muy listo. Pero si hay una de sus virtudes que me gustaría tener es su impresionante remate de cabeza. Es muy difícil verle fallar un remate.

En ese sentido, Asier Villalibre reconoce tener unas ganas “tremendas” de volver a jugar en San Mamés y se imagina ese momento como algo muy emocionante. “Significará que se ha superado una situación muy difícil de la que todos estamos deseando salir”, advierte. No obstante el ariete lanza un mensaje de responsabilidad y tranquilidad; “ya llegará el momento de estar todos juntos otra vez pero ahora es momento de cuidarse”.

Cuestionado acerca de si cambiaría un hipotético triunfo en la final de la Copa por el hecho de que los aficionados pudiesen estar en las gradas en esa cita histórica, Villalibre no tiene dudas. “No hay por qué escoger. Lo que deseo es ganarla y hacerlo delante de nuestra afición”, sentencia. Lo que también queda muy claro es el aprecio que el búfalo de Gernika le tiene a su barba. De ahí que haya preferido no aceptar el reto que le han lanzado a través de las redes sociales y que implicaba un afeitado en caso de derrotar a la Real. “Quiero ganar la Copa como el que más pero también conservar la barba porque me gusta mucho y me identifica”.