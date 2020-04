Urrutikoetxea comprende las medidas económicas adoptadas por su empresa

El pasado martes la empresa Baiko Pilota anunció su decisión de presentar un ERTE (Expediente de Regulación de Empleo Temporal), obligada por la paralización total de la actividad en la pelota profesional. Un expediente que afecta a todos sus trabajadores, incluidos los pelotaris. Esta mañana, en los micrófonos de Deportes COPE Bilbao, Mikel Urrutikoetxea, uno de los estandartes de la promotora vizcaína, calificaba como “lógica y normal” la medida adoptada por su empresa. El delantero de Zaratamo considera que ante la actual falta de ingresos no había mucho margen de maniobra. Por eso reconoce que él no ha puesto pegas y acepta el ERTE como algo inevitable; “ahora el dinero no debe ser lo primero ya que hay gente que lo está pasando mucho peor que nosotros”.

El pelotari de Baiko trata de mentalizarse para llevar de la mejor manera una situación que “va a ir para largo”. Como a otros muchos deportistas, el confinamiento se le está haciendo duro y le condiciona mucho a la hora de prepararse. Pese a ello tiene claro que “lo que toca en estos momentos es quedarse en casa por el bien de todos”. Además apunta a que este encierro también tiene cosas positivas como el hecho de poder disfrutar del tiempo con las personas más cercanas.

En lo que respecta a su preparación, Mikel Urrutikoetxea realiza sesiones físicas que puede desarrollar con relativa normalidad, al disponer de cierto espacio y material de gimnasio suficiente para llevarlas a cabo. “El problema es no poder ir al frontón porque es casi imposible encontrar alternativas para realizar ese trabajo. Para evitar que las manos se me ablanden hago algunos ejercicios con la pelota en una pequeña pared que tengo en casa, pero no tiene nada que ver con estar en la cancha”, lamenta. Urruti también invierte parte del día en repasar videos de algunos de sus partidos con el objeto de corregir errores.

Finalizar el Parejas

Respecto a la vuelta a la competición, el manista vizcaíno asume que todavía hay demasiada incertidumbre como para hablar de fechas concretas y es consciente de que el calendario se va a ver muy comprimido. Aún así tiene claro que lo que habría que hacer, en cuanto fuese posible, sería terminar de disputar el Mano Parejas, suspendido tras la primera jornada de la liguilla de semifinales. “Está claro que son asuntos que competen a las empresas pero no tendría sentido empezar el Manomanista dejando a medias un campeonato tan avanzado”, advierte Urrutikoetxea. Olaizola II y él se clasificaron para las semifinales vía playoff y cuentan ya con un punto. Las otras tres parejas que aún siguen en liza en el torneo son Jaka-Zabaleta, Ezkurdia-Martija y Laso-Albisu.