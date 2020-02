Stauskas, fuera de Baskonia

Nik Stauskas es ya historia en Baskonia. El canadiense se ha desvinculado del club azulgrana tras un acuerdo amistoso que se ha llevado a cabo durante la semana de parón que tiene el equipo ya que no se ha clasificado para la fase final de la copa del rey de Málaga 2020. Stauskas aterrizaba en Baskonia este verano como refuerzo estrella del equipo azulgrana para la gafada temporada en ciernes. El alero, ex- de la NBA, apenas pudo completar la pretemporada ya que una tendinopatía rotuliana le apartó de los entrenamientos y a la postre también de la adaptación al baloncesto europeo. La lesión, al parecer, ha acompañado al jugador durante los 40 partidos disputados con la camiseta baskonista, según explicaba en sus redes sociales: «Desgraciadamente he estado luchando contra una lesión de rodilla desde el principio de la temporada y es algo que tengo que solucionar. Después de hablar con los médicos, el equipo, mi agente y mi familia, hemos decidido que lo mejor para mí será operarme y concentrarme en recuperarme. Desafortunadamente esto significa que mi temporada se ha visto cortada y no estaré más con Baskonia. Es un momento frustrante para mí porque tenías muchas esperanzas al comienzo de la temporada, pero mi salud es mi prioridad en este momento».

Stauskas no ha respondido a las expectativas del club en cuanto al juego desplegado. No le ha faltado talento pero sí suerte, acierto y comprensión de un baloncesto significativamente distinto del que procedía. Eclipsado por la otra estrella del equipo, Toko Shengelia, Nik nunca llegó a ser el receptor final de los sistemas y jugadas diseñadas por Perasovic. Con el cambio de entrenador las cosas no mejoraron para el canadiense. Dusko Ivanovic y Stauskas protagonizaron un sonoro roce en un tiempo muerto en el que ambos llegaron a encararse. Después en Madrid, en el encuentro de Euroliga se produjo el suceso de la "falta impensable". A falta de 3 segundos para terminar el partido, y una vez que Baskonia a través de Shields había logrado empatar el partido a 69, Stauskas forzó una falta en vez de defender y forzar la prórroga. Le regaló a Campazzo dos tiros libres y el crono prácticamente a cero para certificar la victoria del equipo blanco. El enfado en Baskonia fue monumental. Desde entonces, Stauskas se le ha visto de nuevo renqueante. La rodilla le dolía y era patente sobre el parqué a pesar de que Ivanovic apenas le ha utilizado.

Con la salida de Nik Stauskas se va el mejor tirador de Baskonia y uno de los tres extra-comunitarios que tiene el equipo. Seguro que el club que preside Querejeta maneja alguna posibilidad de incorporación. El mayor problema reside en competir contra otros equipos de Euroliga que también están buscando refuerzos, como Olimpiakos. Por cierto, ayer Ryan Broekhoof dejaba la disciplina de Dallas Mavericks.