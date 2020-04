La Real Sociedad cierra la puerta de salida

November 18, 2019, Stockholm, SVERIGE: 191118 Alexander Isak of Sweden during the UEFA Euro Qualifier football match between Sweden and Faroe Islands on November 18, 2019 in Stockholm..Photo: Jesper Zerman / BILDBYRÃ?â??N / Cop 234.BBENG football soccer fotboll fotball UEFA Euro Qualifier landskamp EM- kval em-kvalifisering em-kvalik Sverige Sverige A Sweden FÃ?Â?rÃ?¶arna Faroe Islands (Credit Image: © Jesper Zerman/Bildbyran via ZUMA Press)