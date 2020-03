El parón competitivo no debería frenar el auge del fútbol femenino

El mundo del deporte no es ajeno para nada a la incertidumbre y al caos que está generando la pandemia de coronavirus. La inmensa mayoría de competiciones profesionales se han ido cayendo del calendario internacional como un castillo de naipes. Muchas han sido aplazadas varios meses o trasladadas a la próxima temporada y, en los peores escenarios, directamente canceladas. Una situación que, evidentemente, también afecta al fútbol femenino que, en España, ha experimentado un notable crecimiento de un tiempo a esta parte. Hay quien cree que el actual parón competitivo supone una grave amenaza para esa progresión.

No es el caso de Ainhoa Tirapu, capitana del Athletic Club y portavoz del colectivo de jugadoras durante la negociación del recientemente aprobado convenio colectivo. La guardameta rojiblanca considera que a medida que se vaya recuperando la normalidad social, el fútbol femenino seguirá creciendo. También confía en que esta crisis no suponga una merma de las conquistas laborales obtenidas por las futbolistas. En todo caso no puede negar que la disputa de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos el próximo año restará visibilidad a la Euro femenina, que se celebrará durante la segunda quincena del mes de julio de 2021.

Más a corto plazo, Tirapu no pierde la esperanza de que se pueda acabar de jugar la Copa de la Reina en el actual curso. Una competición de la que restan por dirimirse las semifinales y la final. El Athletic debería haberse enfrentado la semana pasada al Logroño en pos de un puesto en la gran final pero el choque, al igual que el resto de competiciones futbolísticas, ha sido aplazado de manera indefinida. La navarra espera que haya margen para encajar en el calendario “este par de partidos” y sueña con un doble triunfo rojiblanco. “Sería la bomba que los chicos y nosotras consiguiésemos el título de la Copa”, comenta Ainhoa Tirapu.