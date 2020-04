Pape Diop: "Esto es muchísimo más serio de lo que parecía y no veo bien salir de forma escalonada"

El jugador del Eibar Pape Diop afirma que “ya sé que el fútbol mueve mucho dinero, pero la salud es muchísimo más importante. No tiene precio. Se están usando todos los métodos para volver a jugar, pero hay que valorar lo más importante, que es la salud. Sin esto, no soy partidario de que se vuelva a jugar al fútbol. No volvería a jugar si hay un riesgo mínimo de que nos podamos contagiar, porque luego podemos contagiar a gente de nuestra familia que lo puede pasar mal, como ha habido casos de futbolistas”.

El centrocampista senegalés ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa virtual en la que ha respondido a las preguntas formuladas por los periodistas que siguen la actualidad del club armero.

El mediocentro armero cree que hay que ser responsable con la salud de los participantes en el juego, y la de los propios aficionados. “No me gusta jugar sin público, pero ahora mismo eso es lo de menos. No me gustaría volver a jugar si no hay un mínimo de seguridad por el tema de salud. Tenemos que valorar esto más que valorar lo de jugar a puerta cerrada o no”.

Sobre la posibilidad de un regreso escalonado a los entrenamientos, ha destacado que hay que “hacer caso al gobierno y a la gente que sabe de esto”. “Nos han dicho que tenemos que estar en casa. Si en Alemania les dan la autorización para poder salir a entrenar, cada país es diferente”.

“Me parece muy pronto, esto es muy serio, es muchísimo más serio de lo que parecía y no veo bien salir ahora a entrenar, ni aunque sea de forma escalonada”.

El futbolista armero imagina un regreso a Ipurua con las gradas llenas y dice que “será algo increíble porque, después de todo lo que hemos vivido y lo que queda por vivir, poder volver a jugar con público y que todo el mundo no piense en este virus o en cualquier cosa mala, sino solo disfrutar del fútbol, sería increíble y para disfrutarlo”.

Pape Diop tiene claro que esta crisis sanitaria va a tener una clara incidencia en la industria del fútbol. “Esto va a cambiar el mundo del fútbol, sobre todo los fichajes con mucho dinero que había hace poco, que se había vuelto un poco loco todo esto”.

“Va a volver la normalidad, no habrá tanto dinero para gastar. Ya nos está afectando, todo el mundo está perdiendo dinero. Todos los clubes van a perder, se están rebajando los salarios de los jugadores, todo el mundo va a perder. Ya sabemos que, como el fútbol mueve mucho, aunque pierda, lo va a recuperar poco a poco”.

En relación al confinamiento, admite que “está siendo cada día más duro, pero es la única manera que tenemos para poder estar a salvo todos”. “Hay que intentar pasarlo de la mejor manera posible. Tengo la suerte de estar con toda la familia y hay que gente que está sola, vamos a ser positivos”.

“Echo de menos a la otra parte de mi familia que está en Senegal, a los amigos y a mis compañeros de equipo”.

Las primeras cosas que hará cuando sea posible salir a la calle serán “ir a comer con mi mujer, con los amigos, ir al cine, cosas a las que antes no dábamos importancia y ahora mismo lo daríamos todo para tenerlas”.

Preguntado por la situación en Senegal, ha dicho que “las noticias, dentro de lo malo, son buenas”. “Ha habido dos muertos y en todo el país no hay más de 300 casos que se sepan porque no llegan los test para todo el mundo. Sí aquí nos cuesta, imagínate allí. Si no va a más, estaremos más tranquilos”.

“Hay gente que lo está pasando mal e intento ayudar en lo que pueda para que las familias puedan tener comida, que es lo más importante. También intento ayudar para que haya material en los hospitales”.