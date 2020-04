Mayoría ajustada para los que opinan que el deportista profesional también debe quedarse en casa

El pasado lunes volvieron al trabajo muchas actividades catalogadas por el Gobierno como «no esenciales», entre las cuales no están consideradas, o por lo menos así lo interpreta el Consejo Superior de Deportes, las sesiones de entrenamientos para los deportistas profesionales, por muy «individuales y voluntarias» que sean. También es verdad que ni los juristas se ponían de acuerdo en las interpretaciones de cada Real Decreto Ley que el Gobierno publicaba en el Boletín Oficial ldel Estado.

La Real Sociedad amagó con reactivar las tareas en las instalaciones deportivas de Zubieta advirtiendo de que cumpliría «escrupulosamente» las exigencias sanitarias. «Lo que tratábamos es que, la mima actividad que los jugadores estaban realizando en casa , pues ir al lugar de trabajo para realizarla. Más que entrenamiento era una actividad individual. Los jugadores iban a ir por separado, realizarían una actividad y se volverían a casa a ducharse», comentó Jokin Aperribay en El Tertulión de Tiempo de Juego.

Jokin Aperribay: «Hemos dicho que cambiábamos de opinión, vamos. Que no buscábamos nada. Ni nos empujaba nadie ni buscábamos polémica».

El punto de inflexión llegó con la llamada que el presidente de la entidad txuri urdin hizo a su homóloga en el CSD, Irene Lozano. De esa conversación «cordial y constructiva» salió una actitud sumisa y otra imperativa. Aperribay paseo su obediencia por las principales emisoras de radio, mientras Lozano se despachó a gusto con un tuit en el que señaló a la Real (y al resto de clubes que intentaran algo así) de «insolidarios e irresponsables».

Deportes COPE Gipuzkoa sometió a debate en las redes sociales la pregunta: ¿Crees que los deportistas profesionales deberían de retomar hoy sus entrenamientos como actividades no esenciales? El resultado arrojó una mayoría muy ajustada (53,7%) de los que opinaron que No.

Para Mauri Idiakez, periodista de referencia en la información txuri urdin, «la imagen que ha dejado la Real Sociedad no ha sido buena, por imprudente y desinformada. No tenía los permisos de Sanidad ni del CSD, que eran los buenos. Tenía que haber tenido mejor jugada en la mano para anunciar lo que anunció», explicó en DCG. Y añadió que, según sus sospechas, «esto no ha sido idea de Aperribay, sino de algún asesor que le ha llevado al barro de nuevo. Si algo no le gusta al presidente es que le tiren de las orejas desde muy arriba, y el tirón de Irene Lozano ha sido importante».