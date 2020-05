Los resultados avalan la continuidad de Garitano

A dos semanas de reanudar la competición, la primera plantilla del Athletic sigue afinando su puesta a punto en Lezama. Si no hay cambios de última hora el equipo de Gaizka Garitano comenzará a trabajar de manera conjunta el próximo lunes. Será la última fase de entrenamientos previa al reinicio liguero. Todo apunta a que en el caso del Athletic ese reencuentro con el torneo de la regularidad tendrá lugar el viernes 12 de junio, recibiendo al Atletico de Madrid. Es muy probable que para entonces se haya anunciado ya la renovación del técnico de Derio. Una continuidad que el vestuario ve con buenos ojos.

La despedida de Aduriz fue un día triste aunque el decía que era un día bonito. Es alguien a quien queremos mucho y no tenerle al lado en el día a día se hace duro. A veces también le quieres matar porque es muy competitivo y te irrita pero eso es lo que nos ha hecho a todos mejores jugadores

Oscar De Marcos, uno de los capitanes rojiblancos, ha recordado que los números de Garitano al frente del Athletic hablan por sí solos; “la temporada pasada nos cogió en una situación muy delicada y estuvimos a un larguero de meternos en Europa. Este año hemos llegado a la final de la Copa y con once jornadas por delante podemos alcanzar el objetivo europeo”. El lateral de Laguardia da por supuesto que el club y el preparado vizcaíno estarán negociando la ampliación del contrato que les une hasta el 30 de junio. “Nosotros estamos a expensas de la decisión que se tome pero estamos muy contentos con Gaizka”, puntualiza.

Preparados físicamente

Respecto a la vuelta del fútbol, uno de los aspectos que más inquieta a la plantilla bilbaína es la disputa de los partidos a puerta cerrada. Los futbolistas son conscientes de que para ellos esa circunstancia puede ser un hándicap importante. En ese sentido De Marcos advierte que “a nosotros San Mamés siempre nos ha dado un plus y muchos puntos por lo que seguro que echamos en falta a la afición. Tendremos que meternos ese plus en vena porque lo vamos a necesitar”. Lo que no acaba de convencer al defensa alavés es que la Liga instale una animación virtual; “a mí el ambiente, el ruido y el jaleo me gustan en todos los lados pero en este caso no sé si quedará muy real”.

En el capítulo personal, el parón competitivo va a permitir a De Marcos participar en el último cuarto de Liga, algo que en condiciones normales hubiera sido imposible, tras pasar en diciembre por el quirófano. Lógicamente no esconde sus ganas por volver a vestirse de corto después de siete meses en el dique seco; “ha sido demasiado tiempo soportando dolor y eso te merma mentalmente. Ahora estoy muchísimo mejor y con las máximas ganas de jugar”. Tanto él como sus compañeros han aprovechado el tiempo durante estas últimas semanas y por ello los datos registrados en las pruebas físicas a las que han sido sometidos han resultado muy positivos. “Eso es un punto a nuestro favor”, sentencia el rabudo.