Jon Rahm se suma a la batalla contra el coronavirus

Jon Rahm, número dos del ranking mundial de golf, quiere aportar también su granito de arena en la lucha contra la pandemia de coronavirus que estamos padeciendo. El golfista vasco se ha sumado a la campaña del programa Tiempo de Juego de COPE para tratar de concienciar a la ciudadanía de que éste es un momento en el que es necesaria la solidaridad de todos.

En su mensaje, Rahm recuerda a nuestros oyentes y a sus seguidores la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y gubernamentales, extremando las medidas higiénicas y acatando el confinamiento decretado. Seguro de la solidaridad colectiva, el jugador de Barrika está convencido de que “entre todos venceremos al coronavirus”.

Además, en su blog personal, en la publicación digital Ten Golf, hace un llamamiento “para que nos tomemos en serio esta epidemia” y advierte que “no es el momento de ser egoístas. Es muy fácil pensar que uno es joven y que no le va a pasar nada si se contagia, pero esto ahora no toca. Hay que pensar en todos los que tenemos al lado. Puedes no tener síntomas y transmitir el virus. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad individual y hacer lo imposible para no propagar el virus. Y si hay que quedarse en casa, nos quedamos”.

Se da la circunstancia de que Rahm y el resto de jugadores vieron como el pasado viernes se suspendía el torneo The Players, en el que estaban participando y del que solo se había disputado la primera jornada, debido al alto riesgo de contagio. Tras abandonar apresuradamente el campo de Sawgrass (Florida), el golfista de Barrika se ha recluido en su casa de Arizona, a la espera de la evolución de esta crisis sanitaria. Es ahí donde recibió la noticia de la suspensión del Masters de Augusta, primer grande de la temporada y cuyo inicio estaba previsto el 6 de abril.