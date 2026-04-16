Jon Insausti, en Deportes COPE Gipuzkoa: "La copa hay que levantarla de la tierra al cielo para que Aitor Zabaleta la toque"

En la víspera de la gran final de la Copa del Rey que enfrentará a la Real Sociedad con el Atlético de Madrid, los de Deportes COPE Gipuzkoa (escucha AQUÍ la entrevista completa) han acudido al Ayuntamiento, donde han sido recibidos por el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti. En una charla con Marco Antonio Sande y Mauri Idiakez, el alcalde ha mostrado su ilusión ante la cita histórica, un sentimiento que, según él, recorre toda la ciudad: "Tenemos una especie de nervio 'txuri-urdin' que nos recorre el cuerpo, pero donde se siente es en la calle, en las pequeñitas cosas, comercios, bares, balcones decorados".

DCG Entrevista en directo a Jon Insausti, alcalde de San Sebastián

El mejor homenaje para Aitor Zabaleta

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha llegado cuando Insausti ha recordado la figura de Aitor Zabaleta, el aficionado 'txuri-urdin' asesinado en 1998. El alcalde ha hecho un llamamiento a la afición para que sea "ejemplar", destacando que ese es el mejor tributo posible. "Si de algo destaca la afición de la Real Sociedad es de ser ejemplar. Sabemos celebrar lo que somos, nuestra identidad, de una forma sana y natural. Ser como somos, yo creo que ese es el mejor consejo que podemos dar", ha afirmado.

Si de algo destaca la afición de la Real Sociedad es de ser ejemplar" Jon Insausti Alcalde de San Sebastián

Insausti ha subrayado que, más allá del resultado, existen "victorias simbólicas" y que un comportamiento ejemplar es el mejor homenaje a Zabaleta, su familia y toda la afición. En este sentido, ha pronunciado la frase más significativa de la previa: "La copa hay que levantarla de la tierra al cielo, para que él también la pueda tocar. Yo creo que esa es la simbología que tiene también esta victoria".

Una ciudad volcada con su equipo

Para los aficionados que no viajen a Sevilla, el epicentro de la fiesta en San Sebastián será Alderdi Eder, donde el Ayuntamiento ha instalado dos pantallas gigantes, "las más grandes de todo Euskadi". Insausti ha explicado que la elección de esta plaza es por su "simbolismo", ya que "aquí se reciben las victorias", como la Copa de 1987 o la Copa de la Reina del equipo femenino en 2019. "Está preparada para recibir una más", ha sentenciado.

Si en algo hacemos match los donostiarras es en ese sentimiento de ser de la Real Sociedad" Jon Insausti Alcalde de San Sebastián

Fan Zone Alderdi Eder

El alcalde ha destacado la unión entre la ciudad y el equipo, asegurando que son valores compartidos. "Si en algo hacemos match, los donostiarras es en ese sentimiento de ser donostiarra y también ser de la Real Sociedad. Además, son valores muy similares: cantera propia, orgullo de ciudad, constancia y resultado. Creo que esa forma de hacer es muy nuestra".

Un 'realzale' en la alcaldía

Jon Insausti ha compartido también su faceta más personal como aficionado, recordando cómo sus padres le inculcaron el sentimiento 'txuri-urdin' y le llevaron a los últimos partidos de Atocha y a la inauguración de Anoeta en 1993. Además, ha confesado que su gran ídolo de la infancia fue Meho Kodro. El alcalde se ha identificado con los valores de jugadores como Mikel Oyarzabal, de quien admira "el saber estar, la actitud, la discreción y la constancia".

La entrevista completa, en la que también se ha revelado una curiosa anécdota literaria con el jugador Aihen Muñoz, se ha emitido en el programa especial de Deportes COPE Gipuzkoa. Los aficionados pueden seguir la actualidad del equipo en directo de lunes a viernes de 15:25 h a 16:00 h en el 99.8 de la FM, en cope.es y en las apps de COPE y Tiempo de Juego. Además, los podcast de los programas están disponibles en las principales plataformas de audio.