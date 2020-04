Iñigo Martínez descarta disputar la final a puerta cerrada

En medio de la gran incertidumbre que rodea al futuro de las competiciones futbolísticas, una de las pocas cosas claras es la postura del Athletic Club respecto a la opción de tener que disputar la final de la Copa sin aficionados en las gradas. Día sí y día también desde los diferentes estamentos del club bilbaíno se expresa un rechazo frontal ante tal alternativa. Y ello pese a la sensación de que si el fútbol llega a reanudarse esta temporada será a puerta cerrada, por lo menos inicialmente.

Hay tres conceptos que definen al Athletic: único, historia y familia. El trato del aficionado para con sus jugadores es lo que más me ha sorprendido. Aquí los que son del Athletic son muy aficionados y, por eso, sentir su cariño desde el primer minuto fue excepcional.

Hoy le ha tocado el turno a Iñigo Martínez que cuestionado al respecto ha avisado que “tanto los clubes como los jugadores descartamos esa posibilidad. Ni tan siquiera la barajamos”. El defensa de Ondarroa ha ido incluso más lejos al reclamar un plante en caso de tener que jugar a puerta cerrada porque “quién sabe cuándo vamos a llegar de nuevo a una final dos equipos vascos”. Martínez también ha reclamado unidad entre ambos clubes para disfrutar de esa cita histórica.

Al hilo de este posicionamiento cabe recordar que ayer fue el Presidente del Athletic, Aitor Elizegi, quien dejó muy claro que prefiere perder la final a que se dispute sin público. En este caso su razonamiento anteponía los aspectos humanitarios y de salud frente a las derivadas deportivas. “Si la perdemos con público significaría que estáis todos y habremos ganado esta batalla”, expresaba Elizegi a través de sus redes sociales.

Garra, coraje y valentía

Iñigo Martínez ha extendido sus reservas a jugar sin el calor de los hinchas al resto de competiciones, más allá de la final de la Copa. En su opinión, de celebrarse en esas condiciones, los partidos serían muy extraños y carecerían de “emoción e intensidad”, asemejándose más a duelos amistosos que a envites de competición oficial. A ello hay que sumar el hecho de que “el parón va a perjudicar a todos los equipos” en su rendimiento, por lo que ve necesario llevar a cabo una nueva pretemporada.

El central zurdo del Athletic también ha aprovechado la rueda de prensa virtual que ha ofrecido hoy para volver a referirse a su polémica salida de la Real. Ha repetido que fue una decisión difícil pero meditada; la mejor opción para él en un punto en el que “ya no me sentía a gusto en la Real; no era yo ni disfrutaba del fútbol y mi cabeza me decía que debía de haber un cambio en mi vida”. Por el contrario Martínez ha destacado que nada más aterrizar en Bilbao notó que todo el mundo confiaba en él y le aportó el cariño que necesitaba, en un club al que le une su “garra coraje y valentía”.