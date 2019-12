Imanol Alguacil: «Tenemos hambre y ambición. Los jugadores no se relajan»

Imanol Alguacil tiene la mente puesta en Pucela, y de ahí no hay quien lo mueva. Después de una extensa rueda de prensa dejó claro que su equipo solo piensa en la victoria «tenemos el mismo hambre y la misma ambición que si hubiéramos perdido el partido contra el Eibar. Los jugadores no se relajan».

Pocos cambios en el once

El titular en el lateral derecho está claro, porque para el técnico oriotarra Gorosabel «sabe que si no juega es porque Zaldua lo hace bien». A partir de ahí no se esperan muchas novedades, pero si hay que agitar un poco a la formación titular no será motivo de preocupación para el entrenador «porque hay competitividad bárbara y los que tengan la oportunidad estarán preparados». En relación a los futbolistas que no están participando Imanol Alguacil ha querido destacar una vez más su implicación en las sesiones de trabajo «por mí me quedaba con todos», así se refirió a peloteros como Rubén Pardo o Ander Barrenetxea, a los que se les podría buscar acomodo en el mercado de invierno. Más llamativo es el caso de Modibo Sagnan, fichado esta temporada y todavía sin protagonismo, «se está acercando a lo que entendemos que tiene que ser para poder competir. Estoy contento con su evolución».

Ni antes éramos tan malos...

Los números de la Real Sociedad, cuarta clasificada y en puestos europeos durante las últimas once jornadas, no desvían la atención del preparador realista. Los registros desde que se hizo cargo del primer equipo brillan cada día con más intensidad pero «cuando ya no esté será que han bajado. Yo estoy en el día a día. Os dije a ver si llegaba a Febrero y ahora pienso en llegar a febrero».