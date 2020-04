Illarra está listo para volver

El capitán de la Real Sociedad está en forma, «yo por suerte no he engordado mucho, yo creo que estamos hasta entrenando más. Creo que hasta he perdido algún gramo», comentó en Youtube a Ibon Zugasti, triatleta y conocido youtuber. El centrocampista de Mutriku ha superado los peores momentos con «impotencia y frustración», pero ya está de vuelta. Desde luego, «no pesaba que sería para tanto».

Ahora se avecinan grandes retos, como la final de Copa y las últimas once jornadas para concluir un ilusionaste campeonato de Liga, citas para las que ya espera estar totalmente recuperado y a disposición de Imanol Alguacil. «El equipo estaba a tope y seguro que me costaría entrar, pero ahora ha tenido que parar todo el mundo y esperemos que podamos jugar porque todavía no sabemos cómo va a evolucionar todo esto», comentó.

No triunfó en el Real Madrid

La confianza con Ibon Zugasti propició que Asier Illarramendi soltar sus habituales riendas de timidez para charlar sobre su pasado en el Real Madrid. «Son dos mundos diferentes, allí no jugué muy bien o no hice lo que sabía hacer en aquel momento y me pasó factura. Al final eres joven, tienes otra mentalidad. En momentos claves me faltó confianza en mí mismo. Con los años sí que aprendes de todo. La clave fue esa, que me faltó algo de confianza».