El equipo ciclista Euskadi deberá seguir esperando para volver a correr en casa

Desde hoy y hasta el próximo sábado Euskadi debía disfrutar, un año más, del mejor ciclismo internacional. Para tal fin había sido diseñada la edición número 60 de la Itzulia, cuya primera etapa tenía que arrancar este mediodía desde Eibar para concluir en el Santuario de Arrate. Por delante, seis jornadas de emoción, dureza y disfrute con final en Bilbao, donde el próximo sábado tendría lugar una inédita CRI. Pero además, este año la ronda vasca contaba con otro gran aliciente; el regreso del equipo ciclista de la Fundación Euskadi a su carrera. Todo ello ha quedado pospuesto debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

La redacción de Deportes de COPE Bilbao ha charlado esta mañana con Jorge Azanza, Director Deportivo del equipo Euskadi. Una conversación que, en circunstancias normales, se hubiera producido en las calles de Eibar, con Azanza al volante ya del coche naranja y a punto de tomar la salida. Sin embargo el preparador navarro nos ha atendido, por teléfono, desde su domicilio para confesarnos que prefiere no darle muchas vueltas a lo que pudo ser y no fue. “Ayer estábamos en el sofá y le comenté a mi mujer lo extraño que se me hacía que fuese la víspera del comienzo de la Itzulia. Es una pena que todo el trabajo haya quedado en agua de borrajas”, lamenta Azanza.

Y es que el Euskadi había preparado con mimo su reencuentro con la Vuelta al País Vasco. Pese a ello, y tras una travesía del desierto que había durado seis difíciles temporadas, habrá que seguir esperando. Desde su confinamiento, el Director Deportivo de la escuadra vasca recuerda que “el equipo había comenzado la temporada con mucha fuerza y el bloque de ciclistas seleccionado para la Volta y la Itzulia estaba haciendo un gran trabajo de preparación en altura”. Unos planes de entrenamiento que han tenido que trasladarse a las casas de cada corredor.

Mensajes tranquilizadores

En estas circunstancias Jorge Azanza procura mantener un contacto continuo con sus ciclistas y con el resto de componentes del equipo, sobre todo, “para mantener el ánimo y transmitir paciencia al grupo”. A este respecto advierte que “trabajando en las actuales condiciones no se trata de mejorar ni tan siquiera de mantener el estado de forma, lo que procuramos es que los corredores no pierdan demasiado”. El ex ciclista de Alsasua agradece igualmente la tranquilidad que les hacen llegar los responsables institucionales del equipo; “en medio de tanta incertidumbre ayuda mucho el positivismo de personas como Jesús Ezkurdia (Vicepresidente de la Fundación Euskadi), que desde el primer momento nos ha trasladado su apoyo”.