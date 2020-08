Doblete triunfal para Zierbena

Zierbena llega a la segunda y decisiva parte de la temporada en un gran momento de forma. Así lo atestiguan sus victorias en los campeonatos de Euskadi y de España, obtenidas en apenas cuarenta y ocho horas. Si el viernes en Lekeitio los entrenados por Juan Zunzunegui se impusieron con holgura a Hondarribia y a Kaiarriba, esta tarde en aguas de Pedreña los galipos solo han encontrado cierta oposición en Orio, a la hora de sumar su tercer título de Campeón de España de traineras.

Zierbena ha marcado un tiempo en meta de 19’46”31, aventajando en casi cinco segundos a la trainera guipuzcoana. La medalla de bronce ha sido para la Sotera de Santurtzi, que se ha dejado más de medio minuto respecto a los vencedores. Pedreña, anfitriona del campeonato, ha completado una tanda final en la que Zierbena ha llevado la proa desde el inicio de la regata. Los patroneados por Borja Gómez han adquirido en el primer largo una renta cercana a los seis segundos que han sabido administrar hasta la txanpa final.

Precisamente, una de las claves de su triunfo ha podido radicar en el conocimiento del campo de regateo del propio Gómez, que bogaba en casa. “Son muchas horas de trabajo aquí y por eso, cuando Orio nos ha apretado las clavijas en el tercer largo, he optado por ir hacia la calle cuatro que siempre tiene más agua. Aunque no hay demasiadas diferencias entre calles, con la ventaja que hemos llegado a la primera ciaboga tenía claro que Santurtzi no iba a poder remontar y que nuestro único rival era ya Orio”, explica el patrón cántabro.

Malestar en Orio

La otra cara de la moneda, evidentemente, ha sido para el club oriotarra, cuyo presidente, Iosu Esnaola, se ha mostrado muy crítico con la organización del campeonato. Esnaola ha denunciado el descontrol de embarcaciones que por momentos invadían el campo de regateo y dificultaban el trabajo de los remeros. Además también ha cuestionado la maniobra de Zierbena en el tercer largo por considerar que ha invadido su calle sin que hubiera la suficiente distancia entre las dos traineras.

Tras el paréntesis que ha supuesto la celebración este fin de semana de los campeonatos vasco y español, la Liga Eusko Label de traineras retomará su pulso competitivo la próxima semana. El sábado 8 de agosto se disputará la 33ª Bandera de Hondarribia y un día después la actividad se trasladará a aguas de Ondarroa. Citas a las que Urdaibai llegará como líder de la liga con un solo punto de ventaja respecto a Santurtzi, tres sobre la Donostiarra y cuatro respecto a Orio.