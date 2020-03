Cuando hasta la final de la Copa debe pasar a un segundo plano

En medio de un intenso debate sobre el futuro a corto plazo de las competiciones profesionales y sobre la repercusión económica que la crisis derivada de la pandemia de coronavirus pueda tener sobre el mundo del fútbol, Raúl García invita a reordenar las prioridades generales. Aprovechando una rueda de prensa virtual ante periodistas y aficionados, el centrocampista del Athletic ha advertido que, en estos momentos, eventos como la final de la Copa han pasado a un segundo plano. En este sentido considera que actualmente, “con tanta gente sufriendo”, resulta egoísta poner el foco sobre aspectos relacionados con el fútbol; “especular, por ejemplo, respecto a cuándo podremos volver a competir está fuera de lugar”, valora el navarro.

Raúl García entiende que es momento para arrimar el hombro y para poner en valor actos solidarios y de responsabilidad personal y profesional, como el de los y las trabajadoras de residencias de mayores en Estella y Tudela, entre otras. El bravo centrocampista rojiblanco cree que estas personas y todas las que día a día luchan en primera línea frente al COVID-19 “merecen el aplauso de todos nosotros”. Confía además en que lo que estamos viviendo “nos haga reflexionar y nos convenza de que la bondad y la humildad deben ser practicadas a diario y no solo en momentos de crisis”. Cuestionado por la merma en las arcas de los clubes y en los bolsillos de los futbolistas que puede acarrear el parón competitivo, Raúl García zanja el asunto advirtiendo que “ahora el único dinero que nos debe preocupar es el que se pueda destinar a lucha contra esta pandemia”.

Quiere seguir en Bilbao

Al margen de esas reflexiones, Rulo tampoco pasa por alto que él es un profesional del fútbol y que, por ello, no puede descuidar su condición física mientras dure el confinamiento y reconoce que “a los jugadores veteranos nos puede costar un poco más volver a estar al cien por cien después de un periodo de inactividad”. En ese sentido confiesa que le cuesta mucho entrenarse en solitario y que lo que más echa de menos es el contacto diario con sus compañeros en Lezama. Respecto a su futuro –acaba contrato en junio de 2021- no ha dudado en señalar que “si por mi fuese seguiría pero es el club el que debe decidir si quiere o no renovarme”.