Cristóforo: “Antes de hablar de cómo termina la liga, tiene que terminar esta pesadilla del virus”

El jugador del Eibar Sebastián Cristóforo considera que “antes de hablar de fútbol y de cómo se termine la liga y cómo se juegue, tiene que terminar esta pesadilla del virus”.

El centrocampista uruguayo ha respondido en una rueda de prensa virtual a las preguntas formuladas por los periodistas que siguen habitualmente la actualidad del club armero.

“Lo principal y lo primordial es intentar encontrar una cura para el virus, que no haya más contagiados y volver a la vida normal, al día a día. Después se verá cómo se reanuda todo: la liga, la vida, los trabajos, los estudios, etcétera. Pero lo esencial en estos momentos es intentar parar el contagio. Lo primordial es la salud de las personas”.

“Estamos viendo que es una crisis mundial, no solo de un país. Esperemos que dentro de poco se sepa cómo se puede no propagar más este contagio y encontrar la cura. Tenemos que intentar disminuir este contagio entre todos, estando en nuestras casas y que esto termine lo antes posible y volvamos a recuperar nuestras vidas”.

Cristóforo, que está en el Eibar cedido por la Fiorentina hasta final de temporada, con opción de compra, ha dicho que aún no piensa en su futuro en el Eibar. “Sí hablo con mis representantes, pero hablamos del día a día, de la salud, de la familia. Primero hay que volver al día a día normal y luego se verá qué pasa con los contratos, si se cumple la cláusula, si no. Veremos lo que sucede”.

“En el Eibar me he sentido muy bien a pesar de que fueron pocos meses y pocos partidos. He sentido que es un gran grupo en el que hay una gran unión y una gran familia. Para mi eso es muy importante”.

Sobre su experiencia en el Eibar, ha destacado que “lo importante fue que me pude meter enseguida en el grupo cuando llegué”.

“Me recibieron todos muy bien y lo importante es aportar lo que uno puede, intentar que el equipo vaya mejor, ganar partidos, sumar puntos e intentar mejorar. Creo que fui de menos a más, el equipo estaba agarrando un ritmo para seguir compitiendo. Pasó todo esto y si se reanuda todo esto intentaré dar lo mejor de mí mismo y seguir creciendo y sumando puntos”.

“Me sentí muy cómodo con el sistema. En el equipo hay gente que le conoce a Mendi de hace años y sabe lo que quiere de cada jugador, lo que tiene que proponer y cómo es el estilo de juego. Creo que todo el mundo lo captó rápido y lo estamos demostrando en la cancha. A veces puede salir, a veces no, pero lo importante es que intentemos hacerlo, que los partidos vayan hacia adelante, que seamos protagonistas e intentar ganar”.

Sobre el confinamiento, ha afirmado que “va a dejar una gran enseñanza, vamos a valorar más a la familia, estar con los amigos. Quizás en el día a día no nos damos cuenta de que es algo importante y después de esto lo vamos a valorar mucho. Cosas que nos hacen felices y espero que podamos hacerlo más a menudo y no preocuparnos por otras cosas. Sabemos que al final la vida son preocupaciones y tenemos que intentar hacer más a menudo las cosas que nos gustan y nos hacen bien”.

“De por sí el confinamiento es muy complicado y teniendo la familia lejos lo es aún más. Hoy en día con la tecnología y con las redes sociales estamos mucho más cerca y hablamos todos los días. Lo importante es que todos tengamos salud y que estén bien. Sabemos que una vez que pase todo esto nos volveremos a abrazar”.

“Intento levantarme lo más temprano posible, desayunar, entrenar un poco por la mañana, comer, cocinar, leer, entretenerme, mirar internet, entrenar un poco más por la tarde, cenar e intentar ir pronto a la cama. Veo alguna película, llamo a la familia o a amigos”.