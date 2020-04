Cote: “Lo más justo sería jugar, pero la salud es lo primero”

El jugador del Eibar José Ángel Valdés, “Cote”, asegura que “lo más justo” es jugar y acabar la temporada, “pero la salud es lo primero y en estos momentos nadie da por hecho que esté segura la salud y mientras esto no se dé por hecho no vería bien empezar la competición”.

El futbolista asturiano ha respondido en una rueda de prensa virtual a las preguntas formuladas por los periodistas que siguen la información del Eibar y ha subrayado que “no pienso en estos momentos en el fútbol con todo lo que está pasando ahí fuera”. “Toda la humanidad tiene que centrarse en parar este virus. Pensar en otras cosas que no sea ésa no es lógico”.

“Esperemos que, cuando haya que empezar la competición, sea como venía siendo hasta ahora. Da igual en los meses que sea, pero que sea segura para todo el mundo, que no haya problemas con el virus y que no haya muchas lesiones”.

Cote ha sido cuestionado sobre la forma en que se debería volver a la competición. “Lo que más me convence es empezar a jugar cuando esté lo más seguro posible, que no pase nada a nadie, que la salud sea lo primero. Me gustaría que se empezara con público porque el público es una parte esencial para el fútbol y es lo que la gente está esperando. La gente paga un abono para poder disfrutar una cosa que le gusta”.En relación a la posibilidad de reanudar la competición con varios partidos a la semana, ha dicho que “jugar cada 48-72 horas me parece un poco injusto”. “Creo que solo hay dos equipos en España que estén capacitados para jugar a ese ritmo, que son Madrid y Barcelona por sus plantillas amplias. A los demás equipos nos costaría mucho mantener ese ritmo, habría muchas más lesiones, no es aconsejable por parte de los médicos jugar a ese ritmo de estrés”.

“Esta situación me está enseñando muchas cosas, sobre todo que tenemos que valorar más al personal sanitario y a los oficios de primera necesidad”.

Sobre el modo en que afrontaría el Eibar el retorno a la competición, ha asegurado que “estaremos preparados para poder hacerlo lo mejor posible”. “En el momento en el que se reanude, intentaremos estar a la altura de la situación y la competición”.

Cote también ha respondido a preguntas sobre la actual crisis sanitaria y ha destacado que le está “sorprendiendo para bien la reacción de la gente, lo solidaria que está siendo y cómo a las 8 de la tarde salen a aplaudir a la sanidad pública”.

En las semanas de confinamiento, lo que más echa de menos Cote es “entrenar con mis compañeros”. Según ha confesado, lo primero que hará cuando acabe el estado de alarma será “ir a entrenar con los compañeros y con el entrenador”.

Cote @coteroces: "Mantenemos el contacto por whatsapp . Tampoco hay mucho de qué hablar cuando no hay fútbol. Con Mendilibar hemos estado por videoconferencia" pic.twitter.com/5TLNXlM4QX — SD Eibar (@SDEibar) April 8, 2020

Preguntado por su trayectoria en el Eibar, club al que llegó en 2017, ha dicho que “me vino bien venir a Eibar”. “Ya dije muchas veces que este club se identifica conmigo y yo con él, y me hace ser más yo y ser uno mismo es algo muy importante en la vida. Aquí he encontrado un ambiente super familiar, desde la afición hasta el propio club y eso es algo importante”.